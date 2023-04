Allgemein | STAR NEWS

Jeremy Renner: Nach dem Schneepflug-Unfall schmiss ihn das erste Krankenhaus raus

DE Showbiz - Für Jeremy Renner (52) begann das neue Jahr schmerzhaft: Nachdem er von seinem eigenen Schneepflug überrollt wurde, musste er in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Nevada geflogen werden. In der ‘Live!’-Talkshow von Jimmy Kimmel verriet der Star am Montag (10. April), dass er es trotz seines Zustandes schaffte, sich mit den Ärzten anzulegen.

Nichts wie raus hier

Er "versuchte, aus dem Krankenhaus zu kommen", sobald er eingeliefert wurde, scherzte der Actionstar, und wurde schließlich aus der ersten Intensivabteilung "rausgeschmissen". Er erinnerte sich: "Erst einmal geben sie dir so viele Medikamente. Es war so eine Art ‘im Aufbau’-Intensivabteilung, sie waren damit noch nicht fertig, als ich ankam, darum landete ich in so einer Art Hausmeisterschrank. Es war ein VIP-Ding, aber es gab kein Badezimmer und ich meinte, die Lichter flackern, alle stöhnen hier rum, als würden sie sterben in dieser Intensivabteilung, es ist wie ein Geisterhaus… Es ist ein unheimliches Geisterhaus, ich dachte nur, ich will hier raus, hier werde ich nicht gesund."

Jeremy Renner will sich trotzdem bedanken

Der Avengers-Star möchte dennoch dorthin zuückkehren und sich bei einem Besuch "bei jedem einzelnen des Pflegepersonals entschuldigen". Jeremy musste sich mehreren Operationen unterziehen und lag zwei Wochen im Krankenhaus; während dieser Zeit entdeckten die Ärzte weitere Knochenbrüche. Er schätzt, dass er sich "35 oder so" Knochen brach bei seinem Unfall.

Trotz aller Schrecken und Schmerzen – der Star sieht auch etwas Positives: Er verlor knapp 10 kg Gewicht, hörte mit dem Rauchen auf und hatte auf einmal ganz viel Luft im Terminkalender. "Mein Jahr war schon ziemlich vollgepackt, bis es passierte. Jetzt denke ich, legt euch nicht mit mir an, ich bin frei", lachte er. "Ich habe seitdem nicht geraucht. Der einfachste Weg, um mit dem Rauchen aufzuhören. Normalerweise könnte ich darüber gar nicht nachdenken, ich wäre ein Wrack, aber weil ich mich beinahe umgebracht hatte, dachte ich nicht einmal ans Rauchen, es war kinderleicht", verriet Jeremy Renner, dessen neue Serie ‘Rennervations’ am Mittwoch (12. April) auf Disney+ startet.

Bild: Faye's Vision/Cover Images