Neuanfang für Nadja Abd el Farrag

DE German Stars - Ist dieser Dezember der Monat, an dem sich endlich alles für Nadja Abd el Farrag (54) zum Guten wendet? Schon vergangene Woche hatte die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen (65) tolle Neuigkeiten für ihre Fans.

Neue Arbeit für Naddel

Am Donnerstag (12. Dezember) hatte sich Naddel auf Social Media zu Wort gemeldet. "Jetzt gehts los! Ein neuer Job beginnt, endlich kann ich arbeiten!! Ein normaler Job, mit vielen Möglichkeiten", schrieb der Star und fügte hinzu: ""Ich bin so aufgeregt ... deswegen kann ich nicht schlafen, freue mich so!" Seitdem scheint alles bestens zu laufen, denn jetzt gibt es Nachschlag bei den guten Nachrichten.

Nadja Abd el Farrag zieht bei Mama aus

"Kurz eine Info .... bin ich euch schuldig, ich wurde so herzlich empfangen", schrieb die mitteilungsfreudige Nadja Abd el Farrag weiter auf Facebook. Doch das ist noch nicht alles. Nachdem sie vorübergehend mit ihrem Hund bei ihrer Mutter eingezogen war, gibt es auch bei ihrer Wohnsituation Fortschritte: "Habe gerade meine neue Wohnung bezogen.....danke." Offensichtlich hat Naddel eine Menge zu tun, denn Details gibt es keine weiteren: "Alles weitere demnächst.....muss jetzt erstmal arbeiten. Ich wünsche euch allen einen schönen 3. Advent." Man kann Nadja Abd el Farrag wirklich nur alles Gute wünschen.