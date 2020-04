Allgemein | STAR NEWS

Neu-Eltern Cameron Diaz und Benji Madden: Schlafen im Schichtbetrieb

DE Showbiz - Voneinander abweichende Schlafmuster können für so manches Paar ein echtes Problem sein: Wenn eine Hälfte eine echte Nachteule ist, die andere aber lieber früh zu Bett geht, kann das die Beziehung schon mal belasten. Doch für Cameron Diaz (47) und Benji Madden (41) sind ihre Schlafgewohnheiten ein echtes Geschenk.

Natürlicher Rhythmus bei der Kinderbetreuung

Die Schauspielerin ('Verrückt nach Mary') und der Gitarrist der Band Good Charlotte ('I Just Wanna Live') sind vor drei Monaten Eltern einer Tochter geworden. Die kleine Raddix muss natürlich rund um die Uhr versorgt werden, doch da Mama und Papa schon von Natur aus im Schichtbetrieb schlafen, erledigt sich das Problem ganz von selbst, wer wann Windeln wechselt und das Baby füttert. "Benji will immer lange aufbleiben und ich gehe gern früh ins Bett", verriet Cameron am Mittwoch (22. April) während eines Instagram Live Chats mit der Make-up-Künstlerin Gucci Westman.

Cameron Diaz legt keine Pause ein

"Das funktioniert für uns als Eltern einfach so gut. Ich kann ein paar Stunden früher schlafen gehen, und er kümmert sich darum, sie später noch einmal zu füttern", beschrieb Cameron Diaz das perfekte System der beiden. "Ich wache dann früh auf und kümmere mich morgens um sie, während er schläft." Doch warum schließt die Hollywoodschönheit gern früh die Augen? "Ich steh morgens auf und bin in Bewegung, bis ich wieder ins Bett gehe. Ich bin pausenlos im Gang. Meine Maschine springt an und ich habe den ganzen Tag über keinen Leerlauf." Bei so viel Energie rund um die Uhr ist Cameron Diaz' kleine Tochter wohl bestens versorgt.