Cameron Diaz ist sauer: Was passierte mit Jamie Foxx am Set?

DE Showbiz - Cameron Diaz regt sich über die Gerüchte auf, Jamie Foxx habe etwas damit zu tun, dass sie wieder mit der Schauspielerei aufhört.

Cameron Diaz (51) möchte den Gerüchten ein Ende bereiten, Jamie Foxx würde sich an Filmsets unmöglich aufführen. Die Schauspielerin ('Die Maske') spielt neben dem Oscar-Preisträger ('Ray') in der neuen Netflix-Actionkomödie 'Back in Action'.

“Wovon redet ihr?”

Die Produktion ist das Comeback der Amerikanerin, deren letzter Film 'Annie' aus dem Jahr 2014 war. Auch hier stand sie mit Jamie vor der Kamera, ebenso in dem Drama 'Any Given Sunday' aus dem Jahr 1999. Doch über die Dreharbeiten von ‘Back in Action' kursieren wilde Gerüchte, die die Darstellerin so nicht stehen lassen möchte. Es heißt, dass sich ihr Filmpartner 'unmöglich' am Set aufgeführt habe und sie deshalb wieder ans Aufhören denken würde. "Ich hasse all die Dinge, die damals über unseren Set gesagt wurden", wetterte die 51-Jährige in der neuesten Folge des Podcasts 'Lipstick on the Rim' von Molly Sims. "Man möchte am liebsten aus vollem Halse schreien: 'Wovon redet ihr?’ Jamie ist so etwas wie der Cheerleader für die gesamte Crew. Alle lieben ihn. Wir haben so viel Spaß am Set mit ihm, und er ist einfach ein Profi auf jeder Ebene."

Cameron Diaz hatte einen "Riesenspaß"

Die Dreharbeiten hatten sich im April verzögert, als Jamie Foxx wegen eines unbekannten medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Cameron Diaz hält sich über die Ursache bedeckt, lobt ihren Kollegen aber über den grünen Klee, denn die Rückkehr zum Film habe ihr einen "Riesenspaß" gemacht. "Jamie ist der Beste. Ich liebe diesen Kerl so sehr. Er ist so ein besonderer Mensch und er ist so talentiert, so viel Spaß", lobte sie. "Die Probleme, die während der Produktion auftraten, sind ganz normale Dinge, die passieren, aber nichts hat sich verzögert, außer natürlich gegen Ende. Und das ist etwas, worüber ich nicht sprechen kann." Es sei einfach nicht fair, dass Leute Lügen verbreiten würden. "Wenn ich sehe und höre, wie Leute versuchen, eine andere Person so herunterzumachen... (Jamie ist) so stilvoll. Er sagt: 'Nö. Lass sie einfach reden'", seufzte Cameron Diaz. "Trotzdem hat mich das wirklich wütend gemacht."

