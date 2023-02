Allgemein | STAR NEWS

Nazan Eckes moderiert: Benefizkonzert für Erdbebenopfer

DE Deutsche Promis - Schon heute wird in der Berliner Columbiahalle für einen guten Zweck gerappt. Hier steigt das Mega-Konzert 'Alle zusammen' für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien, welches nach bisherigem Kenntnisstand über 40.000 Menschenleben gekostet hat. Die Moderation übernimmt Nazan Eckes (46), die dem Leid der Menschen im betroffenen Gebiet durch ihre türkischen Wurzeln besonders nahe steht.

Rappen für einen guten Zweck

Die Moderatorin hat namhafte Stars an ihrer Seite, darunter den ebenfalls türkischstämmigen Rapper Summer Cem (39). Er wird neben KC Rebell, Samra, Kool Savas und vielen anderen auf der Bühne stehen. Letzterer rührte mit den Worten "Das ganze Geld wird an die Erdbebenopfer gespendet. Kommt alle vorbei, ihr kriegt eine nice Show. Lasst uns versuchen, eine gute Tat zu machen" kräftig die Werbetrommel. Mit Erfolg: Der Gig für die gute Sache war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Wer wollte, konnte das Eintrittsgeld von 25 Euro um eine Spende aufstocken. Wer es nicht nach Berlin schafft oder keine Karte bekommen hat, kann ab 17.30 auf YouTube live dabei sein.

Nazan Eckes und Summer Cem helfen konkreten Projekten

Nazan Eckes und Summer Cem sammeln schon mehr als einer Woche in Zusammenarbeit mit der Erdbebenhilfe der Johanniter für die Opfer. "Die schockierenden Bilder aus der Türkei lassen mich nicht los. Deshalb habe ich zusammen mit Cem direkt zu Spenden für die Betroffenen aufgerufen", erzählte die Moderatorin in einer Pressemeldung des Hilfsdienstes. Die von ihr und Summer Cem gesammelten Gelder fließen in konkrete Projekte vor Ort. Zwei Suppenküchen im türkischen Gaziantep versorgen bereits 15.000 Menschen vor Ort mit einer warmen Mahlzeit. "Dank der Spenden von Nazan Eckes und Summer Cem können wir nun eine weitere Suppenküche in der am schwersten betroffenen Provinz Hatay einrichten", sagte Magdalena Kilwing, die Leiterin des Johanniter-Einsatzstabs. Nach dem Konzert wird Nazan Eckes sicher noch mehr Hilfsgelder überweisen können.

