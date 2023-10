Allgemein | STAR NEWS

Nazan Eckes in Angst um ihre Kinder: „Wohin wird das alles führen?“

DE Deutsche Promis - So wie Nazan Eckes (47) geht es wohl zurzeit vielen Menschen. Die Moderatorin ('Extra — Das RTL-Magazin') verspürt angesichts erschreckender weltweiter Entwicklungen eine Angst, mit der sie nicht allein ist.

Sorge um die Zukunft

Am Sonntag (15. Oktober) machte der TV-Star seiner Hilflosigkeit in seiner Instagram Story Luft. "Das was da draußen gerade passiert, macht mich genauso sprachlos wie euch wahrscheinlich auch", schrieb Nazan in einem langen Posting. "Es schnürt einem die Kehle zu. Vor allem weil — wie in allen Kriegen — Frauen und Kinder am meisten darunter leiden." Sie sei zwar ein durch und durch positiver Mensch, doch auch sie frage sich an manchen Tagen "wohin das alles führen wird und in welcher Welt meine Kinder in 20/30/40 Jahren leben werden." Nazan hat zwei kleine Söhne, die aus ihrer Ehe mit dem Künstler Julian Khol stammen. Lounis kam 2014 auf die Welt, zwei Jahre später folgte Ilyas. Im Oktober 2022 hatten Nazan und Julian ihre Trennung bekannt gegeben.

Nazan Eckes kann nur eins tun

Nazan Eckes weiß, dass sie nicht viel tun kann, was die weltweiten Krisen angeht, doch ihre Söhne sollen das Gefühl bekommen, geliebt zu werden: "Alles, was ich ihnen mitgeben kann, ist sehr viel Liebe (ich erdrücke sie nahezu mit Liebe) und Respekt anderen Menschen, Kulturen und Religionen gegenüber." Sie hegt die eine Hoffnung: "Vielleicht macht diese Generation einiges besser als wir." Die Werkzeuge dafür gibt Nazan Eckes ihnen auf jeden Fall mit: Sehr viel Liebe und Verständnis.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images