Es lockt die Sonne: Nazan Eckes wandert aus

DE Deutsche Promis - Ein Haus hat Nazan Eckes (47) schon in ihrer neuen Heimat, und bald möchte die Moderatorin ganz dorthin ziehen. Es zieht sie nach Mallorca, wie sie jetzt im Gespräch mit der 'Mallorca-Zeitung' bestätigte.

Pendeln von Mallorca aus

Das Blatt für die deutschsprachige Community auf der Balearen-Insel sprach mit dem TV-Star auf der Eröffnungsgala des auf der Insel stattfindenden ATP-Tennis-Turniers. Dort verriet sie: "Ich verlagere mein Leben Stück für Stück komplett hierher, deshalb sieht man mich immer öfters auf der Insel. Ich arbeite gerade daran, bald fest auf Mallorca zu wohnen." In der Entfernung zur Arbeit in Deutschland sieht Nazan kein Problem: "Ich fliege ja ohnehin für die Arbeit viel hin und her, ich bin ja schon länger nicht mehr fest an einem Ort. In Zukunft fliege ich dann einfach von Mallorca aus."

Nazan Eckes' Umzug hat viele Gründe

Und was zieht Nazan Eckes ins 17. Bundesland? "Viele Dinge, die nicht bei allen Priorität haben", erklärte die Moderatorin, die im letzten Jahr nach über 20 Jahren die exklusive Zusammenarbeit mit RTL beendete. "Ich mag die Natur hier sehr, sehr gerne. Ich bin seit über 20 Jahre leidenschaftliche Joggerin, ich liebe die Berge, das Meer und die Sonne und ich hatte mir schon immer vorgenommen, dass ich irgendwann in so einer Umgebung leben möchte." Mit dem endgültigen Umzug nach Mallorca mache sie nach und nach ihren Traum wahr.

Es gibt zurzeit eben viele Veränderungen in ihrem Leben. Im Oktober gab Nazans Management auch die Trennung von ihrem Mann Julian bekannt — ein Liebes-Aus im Guten, wie ihr Instagram-Posting anschließend verriet: "Wir haben uns durch den Sturm gekämpft und können uns immer noch liebe- und respektvoll in die Augen schauen. Es mag verrückt klingen, aber wir sind glücklicher denn je." Ob Nazan Eckes bald auf Mallorca noch glücklicher wird?

