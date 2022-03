Allgemein | STAR NEWS

Natürliche Schönheit kommt von innen: Cameron Diaz wäscht sich nie das Gesicht

DE Showbiz - Wer hätte gedacht, dass die wunderschöne, stets strahlende Cameron Diaz (49) ein Schmutzfink ist? Das lässt zumindest ein Aspekt ihrer Beauty-Routine vermuten, denn in einem Interview erklärte die Schauspielerin ('Drei Engel für Charlie') jetzt, dass sie sich nie das Gesicht wasche.

"Ich denke einfach nicht dran"

Für komplizierte Hautpflege-Arrangements ist der Leinwandschönheit ihre Zeit einfach zu schade. Ganz besonders in den letzten Jahren hat sich der Hollywoodstar dem Motto verschrieben: "Weniger ist mehr." "Es schert mich einfach nicht. Es ist wirklich das Letzte, woran ich im Rahmen meines Tagesablaufs denke", so Cameron im Podcast 'Rule Breakers' von Michelle Visage. "Eigentlich denke ich überhaupt nicht daran. Ich sehe eben so aus. Ich mache wirklich gar nichts, ich wasche mir nie das Gesicht." Da dürfte so manch eine neidisch auf das makellose Gesicht der Schauspielerin schauen. Wer hat, der hat eben — und es scheint, dass der Star von der Natur reich beschenkt wurde.

Cameron Diaz wurde ausgebeutet

Ganz ohne geht es dann aber doch nicht, gestand Cameron Diaz weiter. "Zwei Mal im Monat", so die Schauspielerin, würde sie sich "eine Milliarde" Schönheitsprodukte ins Gesicht schmieren und die dürften dort dann ihren Zauber entfalten. "Ein Mal reicht ja wohl, oder? Das ist alles, was ich machen muss, klar?" Dass sie sich schon 2018 von der aktiven Schauspielerei zurückgezogen hat, hilft natürlich. Cameron glaubt, dass sie ohnehin Opfer der Erwartungen war, die die Unterhaltungsindustrie gerade an Frauen hat.

Sie wolle einfach vermeiden, noch einmal in die Falle dessen zu tappen, was die Gesellschaft anscheinend für wichtig hält. "Ich bin ein Opfer der Ausbeutung, die Frauen erfahren. Ich habe mich dem ja selbst teilweise unterworfen, es ist schwer das nicht zu tun", so Cameron Diaz.

Bild: Milla Cochran/startraksphoto.com