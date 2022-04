Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk: Keiner kann’s wie Frank Otto

DE Deutsche Promis - Nathalie Volk (25) ist angekommen, und zwar dort, wo sie bis Ende 2020 fünf Jahre schon einmal war, nämlich in den Armen von Multimillionär Frank Otto (64). Dass es sich bei ihrer Rückkehr um eine Überzeugungstat handelt, untermauerte sie mit ihren Antworten in einer Fragerunde auf Instagram.

Nathalie Volk beantwortet pikante Fragen

Nathalies Follower waren besonders an einem interessiert – wie läuft es denn so mit Frank? Auf die Frage: "Hattest du mal einen Orgasmus?" antwortete sie: "Nur bei Frank". Leider konnten ihre Verflossenen Timur und Samy keine Stellungnahme dazu abgeben. Die wichtigste Tugend nennt sie der Fragerunde auch: "Manieren". Auf weitere erotische Enthüllungen wie im RTL-Talk 2017 warteten die Fans leider vergeblich; damals hatte Nathalie ausgeplaudert, dass sie und Frank sich gerne Anregungen "aus einem Erotik-Shop" besorgten – "da holen wir uns manchmal Fantasien". Hoffentlich werden ihnen auch jetzt die Ideen nicht so schnell ausgehen, auch wenn Nathalie sich vorerst noch in Schweigen hüllt zu dem Thema.

Medienwirksam inszenierter Liebesreigen

Hatte sich Nathalie Volk, die erstmals als Teilnehmerin bei 'Germany’s Next Topmodel' öffentlich in Erscheinung trat, zunächst als ebenso junge wie jungfräuliche Freundin von Medienunternehmer Frank Otto in Szene gesetzt, so ließ sie es nach der überraschenden Trennung ordentlich krachen. Sie zog zu ihrer neuen großen Liebe, dem Hell’s-Angels-Rocker Timur, in die Türkei und brach vorübergehend sogar mit ihrer Familie. Auf die Verlobung folgte jedoch im Oktober 2021 die Trennung, und kurz darauf sah man Nathalie mit dem Frankfurter Unternehmer Sammy Levy auf den Malediven schmusen. Doch auch diese Beziehung zu dem, wie sie prahlte, mit Abstand klügsten aller Männer währte nicht lange. Jetzt ist Nathalie Volk zurück bei dem zugegebenermaßen reichsten aller ihrer Männer – ob’s dieses Mal für immer ist?

Bild: Media Punch/INSTARimages.com