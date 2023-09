Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk: Frank Otto kämpfte um ihre Liebe

DE Deutsche Promis - Nathalie Volk (26) und Frank Otto (66) machten mit ihrer Generationen umspannenden Liebesgeschichte seit 2015 Schlagzeilen, aber das Paar bestand darauf: Wir sind für einander gemacht. Bis Rocker Timur A. (45) auftauchte und dem jungen Model den Kopf verdrehte.

Frank Otto wollte Nathalie halten

Der Unternehmer aus Hamburg versuchte alles, um seine Beziehung zu Nathalie, die als Teilnehmerin bei ‘Germany’s Next Topmodel’ erste Berühmtheit erfuhr, zu retten. Wie er um sie kämpfte, beschreibt Nathalie in ihrem Buch ‘In meinen eigenen Worten. Ein Tag ohne Lügen’, das sie am Freitag (15. September) der Öffentlichkeit vorstellte. Da Timur A. wegen seiner Vorstrafen nicht mehr problemlos nach Deutschland einreisen konnte, suchte Nathalie in der Türkei seine Nähe. Als sie zum zweiten Mal dorthin flog, folgte ihr Frank Otto, um um sie zu kämpfen. Zu dem Zeitpunkt stand es jedoch ohnehin nicht gut um ihre Beziehung, Nathalie war ausgezogen: “Ich wollte niemandem zur Last fallen. Diese Phase mit Frank war ohnehin schwierig“, erinnerte sie sich laut ‘Bild’. Doch Frank Otto traf sich mit ihr und Timur und beschwor die junge Frau: “'Er liebt Dich nicht, er möchte dich nur besitzen.‘“

Nathalie Volk bekam eine zweite Chance

“Ich sprach weiter und sagte, dass Thomas (wie Nathalie Timur in ihrem Buch nennt) mich liebte und ich ihn auch”, schrieb Nathalie in ihrem Buch weiter. “Und dass ich von nun an hier leben würde. Frank sah mich an, seine Augen wurden rot, füllten sich. Waren das etwa Tränen? Das war das erste Mal, dass ich Frank weinen sah. Das machte etwas mit mir. Ich weinte mit, aber ich war entschlossen, ein anderes Leben zu beginnen.“ Und sie erklärte: “Frank verstand, dass er mich nicht aufhalten konnte. Ich war die erste Frau, die ihn verließ. Doch er liebte mich so sehr, dass er mich ziehen ließ. Er wollte, dass ich glücklich war.” Nachdem ihre Liebe zu Timur im Oktober 2021 zerbrach, war die Bahn frei für ein Liebes-Comeback – seit Juni 2022 sind Frank und Nathalie wieder zusammen glücklich. Blicken gemeinsam in die Zukunft: "Kinder sind nicht ausgeschlossen, ich hoffe, vielleicht, wenn ich Glück habe, in Zukunft", sagte Nathalie Volk am Freitag zu RTL.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nikita Kolinz/Geisler-Fotopress