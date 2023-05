Allgemein | STAR NEWS

Nathalie Volk und Frank Otto: Schon wieder alles aus?

DE Deutsche Promis - Wenn eines konstant ist im Leben von Nathalie Volk (26), dann ist es die Tatsache, dass nichts konstant ist. Immer wieder schlägt das Model Haken im Lebenslauf. Zuletzt war die ehemalige Teilnehmerin von 'Germany's Next Topmodel' jedoch an die Seite des Unternehmers Frank Otto (65) zurückgekehrt, und es war eine Weile nichts von dem Paar zu hören.

Immer den Partnern angepasst

Zuvor war Nathalie in die Türkei gezogen, nachdem sie sich in den in Deutschland als Straftäter verurteilten Timur verliebt hatte und ihm gefolgt war. Fotos zeigten romantisches Liebesglück mit dem Rocker, schließlich verlobten sich die beiden. Gegenüber 'Bild' bestätigte Nathalie vor knapp zwei Jahren: "Wir haben uns heute, am 1. September, verlobt. Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben!" Vorübergehend hatte sie sogar den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen und zog über ihren wesentlich älteren Ex Frank Otto her: "Ich stand immer sehr unter Druck und habe mich meinem Partner davor angepasst", so das Model im Gespräch mit RTL damals. Dabei trug sie oft Kleidung, die sie im Nachhinein gar nicht mochte und die auch nicht zu ihr passte: "Ich war Anfang 20 und sah manchmal echt aus wie eine Oma."

Nathalie Volk wartet auf den richtigen Mann

Als es zum Beziehungsende mit Timur gab, soll Frank Otto jedoch der erste gewesen sein, den Nathalie Volk anrief. Sie sprach in einem Interview gar davon, dass er sie "rausgekauft" habe, führte aber nie aus, was damit konkret gemeint war. Kurz darauf schien es wieder die große Liebe zwischen dem Model und dem Unternehmer zu sein. Bis jetzt — denn in einer Frage- und Antwortrunde auf Instagram antwortete Nathalie auf die Frage, ob sie heiraten wolle, mit "Wenn der richtige Mann kommt." Das ließ aufhorchen. Gleichzeitig bestätigte sie, dass sie in einer Beziehung ist. Frank wurde allerdings nicht explizit erwähnt. Seitdem rätseln die Fans, die vielleicht bald mehr erfahren, wenn Nathalies Enthüllungsbuch auf den Markt kommt.

Eins steht jedoch fest: Eine Rückkehr in ein Reality-Format kommt für das Model nicht infrage: "Ich finde, das deutsche Fernsehen hat seine Klasse verloren. Es gibt nur noch Trash, da möchte ich gar nicht mitmachen bei so einer hirnverbrannten Sch****", schrieb Nathalie Volk in ihrer Story.

Bild: picture alliance / | -