Naomi Campbell: Wurde sie aufgrund ihrer Hautfarbe ausgeschlossen?

DE Showbiz - Naomi Campbell (49) ist eines der erfolgreichsten Models der Welt – und aller Zeiten. Seit sie 15 Jahre alt ist, erscheint sie regelmäßig auf Catwalks, Magazincovern und in Filmen. Da möchte man meinen, Unternehmen reißen sich nur darum, Naomi bei sich aufzunehmen.

Du kommst hier nicht rein

Das ist aber nicht der Fall, denn ein Hotel in Frankreich soll sich geweigert haben, die dunkelhaarige Schönheit während der diesjährigen Filmfestspiele im Mai einzulassen. Das behauptet zumindest Naomi in einem Interview mit 'Paris Match':

"Ich war erst kürzlich in einer Stadt im Süden Frankreichs, während das Filmfestival in Cannes in vollem Gange war. Ich wurde eingeladen, als Gast in einem Hotel aufzutreten, das ich besser nicht beim Namen nenne. Sie wollten nicht, dass wir hereinkommen, mein Freund und ich. Wegen unserer Hautfarbe. Der Typ am Eingang hat gesagt, das Hotel sei voll. Aber er hat andere Leute hereingelassen."

Rassismus ist widerlich

Dafür könnte es natürlich viele verschiedene Gründe geben – entweder die anderen Menschen waren bereits als Gäste eingetragen und bekannt, oder das Hotel zog es vor, aufgrund von Naomis legendären Wutausbrüchen lieber kein Geschirr vom Model zerdeppert zu sehen. Naomi fand das Gebaren des Hotels jedenfalls widerlich. Angeblich rassistisches Verhalten inspiriere sie jedoch auch dazu, sich selbst auszudrücken und ihre Stimme zu erheben.

