Naomi Campbell prangert an: Fashion-Branche lässt sich zu viel Zeit mit Chancengleichheit

DE Showbiz - Naomi Campbell (50) hat sich ihren Kultstatus in der Fashion-Branche hart erarbeitet und ist bis heute eine Kämpferin für mehr Chancengleichheit für Models unterschiedlicher Hautfarben. Das Supermodel findet es "peinlich", dass die Modewelt so lange gebraucht hat, bis sie das Thema ernsthaft anpackte.

Naomi Campbell prangert Missstände an

Dass sie immer noch über Chancengleichheit für nicht-weiße Models reden müsse, ermüde sie bisweilen, bekannte Naomi in einem Interview, als sie nach dem Einfluss der 'Black Lives Matter'- Bewegung auf die Modewelt gefragt wurde. "Es ist doch irgendwie peinlich, dass es erst 2020 werden muss, damit das alles passiert. Man hätte langst dafür sorgen sollen – das ist meine Meinung. Ich beteilige mich nicht wirklich an diesen Diskussionen, weil ich sie etwas beleidigend finde", sagte die gebürtige Londonerin dem 'Guardian'. "Ich habe so viele Jahre dafür gekämpft und für mich gibt es da keine Veränderung. Was ich tue, ist genau dasselbe, was ich vor dieser Bewegung getan habe – und ich werde weitermachen. Das ist einfach das, woran ich glaube."

Afrikas Modeszene gehört die Zukunft

Naomi befindet sich derzeit in Lagos, Nigeria, wo die Arise Fashion Week stattfindet. Trotz Corona-Pandemie wollte es sich das Supermodel, das für seine peniblen Hygienemaßnahmen in Flugzeugen bekannt ist, nicht nehmen lassen, persönlich zu erscheinen. Seit Jahren setzt sich Naomi dafür ein, dass das enorme Talent afrikanischer Designer einem breiteren Publikum gezeigt wird. In Lagos werden 30 Designer unter 30 präsentiert. "In der Vergangenheit wurden dieser Kontinent und seine Kreativität falsch wahrgenommen. Jetzt hat es endlich so ziemlich jeder kapiert – zum Beispiel, dass Nigeria einer der stärksten aufstrebenden Märkte für unter 30-Jährige ist, also schauen alle hin. Aber wir wollen Afrika nicht nur als Trend sehen. Diese Designer bekommen endlich die Anerkennung, die sie verdienen – und sie werden diese Anerkennung behalten." Dazu wird sicher auch Naomi Campbell ihren Teil beitragen.