Naomi Campbell: Heißer Flirt mit einem Teenie-Idol

Naomi Campbell (48) hat sich angeblich einen besonderen Leckerbissen geschnappt: Liam Payne (25).

Diese Liaison würde aus der Fashion-Ikone eine waschechte Cougar – also eine erfolgreiche, ältere Frau mit einem wesentlich jüngeren Lover – machen: Wer Liam Payne auf Instagram folgt, kann zurzeit einen heißen Flirt zwischen den beiden live mitverfolgen. Naomi kommentierte ein sexy Schwarz-Weiß-Foto des ehemaligen One-Direction-Schnuckels mit den Worten "Wundervolle Seele" und erhielt die liebevolle Antwort "Dann sind wir schon zu zweit."

Anschließend surfte Liam offensichtlich auf Naomis Profil und kommentierte ein Foto von ihr mit einem fassungslosen "Perfektion in menschlicher Form … Schau mich bloß nicht so an!"

Schon seit Ende Dezember 2018 flirten die Mode-Ikone und der Sänger via Instagram. Hat Amor da etwa ein ganz besonderes Paar hervorgebracht? Zumindest haben die beiden zusammen Silvester in Ghana gefeiert und wir alle wissen, dass mit dem Rutsch in ein neues Jahr gerne auch Funken überspringen. Spätestens seit dem Cover der britischen 'GQ', auf dem Naomi Campbell und Liam Payne im vergangenen Jahr halbnackt zu sehen waren, steht fest, dass die beiden ein hübsches Paar abgeben.

