Naomi Campbell: Der Sitz muss desinfiziert werden

Naomi Campbell (49) ist eines der erfolgreichsten Models überhaupt. Ihr Temperament ist legendär, ihre Diva-Attitüde ebenfalls. So dürfte es nicht überraschen, dass Naomi ganz besondere Hygiene-Vorschriften befolgt, bevor sie auch nur daran denkt, sich in einen Flugzeugsitz zu setzen.

Naomi Campbell wird zur Putzfrau

Da muss sie die Sagrotan-Tücher öfter auspacken als der Normalsterbliche, schließlich lässt sich die Werbeikone in allen Herren Länder der Welt regelmäßig für Magazincover ablichten, filmt Werbeclips und präsentiert auf Laufstegen die neuesten Modekreationen. Naomi sammelt etliche Flugmeilen; wer mit ihr fliegt, muss sich aber auf ganz schön viel Stress einstellen.

In einem YouTube-Video auf ihrem Kanal erklärt Naomi nun, dass die Vorbereitung auf den Flug bei ihr schon damit anfängt, Einweghandschuhe anzuziehen und den Flugsitz mit Feuchttüchern abzuwischen: "Mache alles sauber, was du mit aller Wahrscheinlichkeit anfassen wirst. Alles, was du mit deinen Händen berühren wirst. Das mache ich in jedem Flugzeug, in das ich komme. Es ist mir egal, was die Menschen über mich denken – es geht um meine Gesundheit, und damit fühle ich mich besser."

Vor dem Flug wird der Sitz dekoriert

Abgesehen davon, dass Naomi Campbell wohl kaum wie Otto Normalverbraucher in der Holzklasse fliegt, sind Bakterien gut für das Immunsystem – anscheinend aber nicht für Naomi. Die Berufsschönheit hat auch immer eine eigene Decke dabei, auf der sie während des Fluges sitzt.

Die Schutzbezüge für den Flug sind ihr mindestens genauso wichtig. Sie besitzt mehrere, alle in hellen, fröhlichen Farben. Nach jedem Flug werden diese unverzüglich in dem Hotel gewaschen, in dem sie absteigt. Für die Menschen, die Flüge an sich schon anstrengend finden, dürfte dieser zusätzliche Stress kaum auszuhalten sein.

