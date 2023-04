Allgemein | STAR NEWS

Nadja Abd El Farrag über ihre Zukunft: Nie wieder Ballermann!

DE Deutsche Promis - Sie hat sich rar gemacht. Viel gibt es nicht mehr zu hören von Nadja Abd El Farrag (58). Mal gilt sie als verschollen, dann taucht die Moderatorin wieder auf. Sie habe mittlerweile das Vertrauen zu vielen Menschen verloren, hieß es weiter, denn sie sei viel ausgenutzt worden.

"Man hat ein bisschen Ersparnisse gehabt"

Einer derjenigen, denen die ehemalige Bohlen-Freundin nach wie vor ihr Vertrauen schenkt, ist Andreas Ellermann (58), Hamburger Geschäftsmann, Radiomoderator und Verlobter von Patricia Blanco (52). Auf dessen YouTube-Kanal gab Naddel jetzt erstmals seit langem wieder ein Interview. Dabei wollte ihr Gegenüber zum Beispiel wissen, wovon sie denn heute lebe — schließlich war viel von finanziellen Schwierigkeiten die Rede. "Wovon lebe ich? Man hat ein bisschen Ersparnisse gehabt", erklärte Nadja, gestand aber auch: "Eigentlich unterstützen mich meine Eltern." Sie könne sich aber gut vorstellen, mit Andreas' Hilfe noch mal durchzustarten.

Wo Nadja Abd El Farrag nie wieder auftreten will

Mit ihm sei es etwas anderes, betonte Nadja Abd El Farrag. "Zu dir hab ich Vertrauen." Einen Karriereschritt will sie übrigens auf keinen Fall wiederholen. Der Ballermann, wo der Star auch Bühnenerfahrung sammelte, ist tabu. "Grausam, ganz grausam, nie wieder in meinem ganzen Leben!" brach es im Interview aus Nadja heraus. Auf die Frage, ob es nicht Unterstützung von ihrem berühmten — und schwerreichen — Ex Dieter Bohlen gebe, mit dem sie unter anderem gemeinsam auf der Bühne gestanden und dessen Haushalt sie eigenen Worten zufolge geschmissen hatte, antwortete Naddel: "Wo ich ausgezogen war, gab's keinen Cent."

Immerhin hat sie mittlerweile wieder Zugang zu Social Media. "Hurra, der Instagram-Kanal ist wieder da! Durch den Aufruf von Andreas Ellermann und der Bild wurden die Zugangsdaten von den Hackern zurückgegeben", schrieb eine hocherfreute Nadja Abd El Farrag am Montag (24. April). Auf dass es bald wieder aufwärts geht!

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images