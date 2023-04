Allgemein | STAR NEWS

Nadja Abd El Farrag: So soll sie jetzt wieder auf die Beine kommen

DE Deutsche Promis - Eine besonders geradlinige Biografie kann man Nadja Abd El Farrag (58) nun wahrlich nicht nachsagen. Vom einstigen Luxusleben an der Seite von Dieter Bohlen (69) und regelmäßigen TV-Auftritten ist nicht mehr viel übrig. Immer wieder versucht Naddel einen Neuanfang, doch zuletzt war sie längere Zeit komplett von der Bildfläche verschwunden.

Ein Neustart in einer anderen Stadt?

Die gute Nachricht: Jetzt ist die Moderatorin wieder da, und sie hat Hilfe an ihrer Seite. Der Hamburger Moderator und Geschäftsmann Andreas Ellermann (56), Partner von Patricia Blanco (52), will seiner guten Freundin unter die Arme greifen. In einem Interview, welches auf seinem YouTube-Kanal zu sehen ist, blickte er vor wenigen Tagen mit seiner berühmten Bekannten zurück in die Vergangenheit, auch finanzielle Probleme wurden angesprochen. "Wovon lebe ich? Man hat ein bisschen Ersparnisse gehabt", erklärte Nadja, gestand aber auch: "Eigentlich unterstützen mich meine Eltern." Sie könne sich aber gut vorstellen, mit Andreas' Hilfe noch mal durchzustarten. Und diese Hilfe soll sie jetzt bekommen, wie 'Bild' berichtete. So meldet die Boulevardzeitung unter anderem, dass Andreas Ellermann sich um eine Wohnung für Naddel kümmern will — in Lübeck.

Neue Auftritte für Nadja Abd El Farrag?

Da ist Nadja Abd El Farrag schon mal nicht abgeneigt, machte mit Andreas sogar schon einen Ausflug in die schöne Stadt an der Trave: "Ich mag die Stadt. Das Einzige, was mich stört, ist die Entfernung zu meiner Mutter, die in Hamburg lebt." Doch das dürfte bei einer Zug-Fahrzeit von unter einer Stunde eher kein Problem sein. Andreas versicherte, er habe den Tag mit Naddel genossen. "Ich möchte Nadja zurück ins Leben holen, ihr eine Perspektive geben. Sie hätte mit ihrem Gesangs-Talent einen statthaften Betrag im Laufe der Jahre ansparen können, leider hat es das Leben anders gewollt. Ich werde ihr auch wieder Auftritte besorgen." Wo diese Auftritte stattfinden sollen, ist noch nicht klar, aber die Moderatorin hatte bereits klargemacht, dass sie mit der Party-Szene auf Mallorca abgeschlossen hat. "Grausam, ganz grausam, nie wieder in meinem ganzen Leben!" hatte Nadja Abd El Farrag versichert, die hoffentlich bald wieder auf die Beine kommt.

Bild: Felix Hörhager/picture-alliance/Cover Images