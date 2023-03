Allgemein | STAR NEWS

Nadja Abd el Farrag: Auf Instagram macht sie ihrer Wut Luft

DE Deutsche Promis - Nadja Abd el Farrag wurde am 5. März 58 Jahre jung, aber von irgendeiner Form der Altersmilde scheint sie noch weit entfernt. Der Grund: Eine Instagram-Followerin macht ihr das Leben wohl mit unerwünschten Kommentaren schwer.

Nadja Abd el Farrag sieht schwarz

Fast ein Jahr hatte sich die TV-Persönlichkeit, die einst an Dieter Bohlens (69) Seite unter ihrem Spitznamen Naddel zu erstem Ruhm fand, nicht auf Instagram getummelt. Ihr Geburtstag war ein willkommener Anlass, mal wieder reinzuschauen und – wie ‘Gala’ berichtete – ein Foto von sich und einem jungen Mann zu posten. Dazu schrieb sie " Memories 2022 ", ohne genauer darauf einzugehen, was und wen es da zu erinnern gibt. So weit, so harmlos, aber scheinbar für eine Person Grund genug, die Giftspritze herauszuholen. Nadja löschte ihr Posting wieder, postete stattdessen ein geschwärztes Bild und eine kleine Wutrede. "Leider ist es nicht mal mehr möglich einen Geburtstagspost zu veröffentlichen ohne immer von der gleichen Person mit ihrem Fakeaccount belästigt zu werden. Wieviel Frustation muss man in sich tragen, um so zu sein!? Manche Menschen sollten sich mal um ihr eigenes Leben kümmern, insbesondere dann wenn man so viel ‘Dreck’ am Stecken hat, wie die Dame mit dem Fakeaccount", polterte Nadja, sodass man sich fragt, ob sie und die Giftspitze einander womöglich näher kennen. Ominös kündigte sie an: "Demnächst mehr… ".

Nadja Abd el Farrag war abgetaucht

Während so mancher Fan sich freute, überhaupt mal wieder von Nadja Abd el Farrag zu lesen, so hatte das schwarze Bild manche schon wieder in Sorge gestürzt, denn 2022 war Nadja mehrere Monate abgetaucht. "Ich hatte ja dann sogar Schulden. Die sind zum Glück abgebaut, aber die Zukunft sieht nicht rosig aus", beichtete sie 2022 ‘My Illu’. "Ich bekomme gerade mal 200 Euro Rente oder so. Ich kann mich jetzt auf den Kopf stellen und jammern, aber das tue ich nicht." Die Hoffnung, doch noch ihr Glück und die große Liebe zu finden, hatte sie nicht aufgegeben: "Er sollte kein langweiliger Typ sein, aber eben auch kein Spinner oder einer, der alles besser weiß und die Welt neu erfinden will. Um die 60 Jahre kann er ruhig sein, vielleicht sogar auch älter. In dem Alter müssen sie sich nichts mehr beweisen. Denke ich. Hoffe ich", sagte Nadja Abd el Farrag im Oktober, und ein bisschen Glück hat sie nach diversen Rückschlägen sicher verdient.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images