Nachhaltige Mode: Laura Derns Oscar-Kleid ist 30 Jahre alt

DE Showbiz - Laura Dern (53) gewann bei den diesjährigen Oscars die Trophäe als beste Nebendarstellerin für ihren Auftritt in dem Film 'Marriage Story'. Doch nicht nur mit ihrem Oscar-Sieg sorgte die Schauspielerin für Aufsehen, auch ihr schwarzes Kleid, das sie auf der After-Party der Preisverleihung trug, machte Schlagzeilen. Dieses hat nämlich bereits eine eigene, sehr lange Geschichte: 30 Jahre ist die elegante Robe alt.

Ein Kleid - drei Anlässe

Zuerst hatte Laura das Armani-Privé-Kleid mit den gewagten Cut-Outs, das bereits 1990 extra für sie angefertigt wurde, bei der Sheba Humanitarian Awards Gala im Jahre 1995 getragen. Damals hatte sie es mit einem schwarzen Samt-Schal und einer Hochsteckfrisur mit einer schicken Haarspange kombiniert. In diesem Jahr zog sie zu dem Kleid einen Blazer in Rosa an.

"Die Gewinnerin des Academy Awards für Beste Nebendarstellerin Laura Dern besuchte die Vanity Fair Oscar Party in einem Vintage-Kleid von Giorgio Armani, das ursprünglich 1990 für die Schauspielerin angefertigt wurde", kommentierte das Modehaus anschließend ein Foto seines Instagram-Accounts, das Laura Dern in ihrem Vintage-Kleid zeigt.

Für die Vanity Fair Oscar-Party 2013 hatte sich die Schauspielerin ein zweites Mal für die Robe entschieden und kombinierte diese mit einem breiten Goldarmband sowie Hängeohrringen.

Laura Dern ist nicht die einzige modebewusste Schauspielerin

Laura Dern war nicht der einzige Hollywoodstar, der mit seiner Kleiderwahl seine Bemühungen um Nachhaltigkeit demonstrierte: Margot Robbie setzte ebenfalls auf ein Vintage-Kleid aus dem Channel-Archiv, Jane Fonda schlüpfte in ein rotes Kleid von Eli Saab, das sie bereits 2014 zu den Oscars getragen hatte, und Joaquin Phoenix trug einen Anzug von Stella McCartney, den er auch auf allen anderen Preisverleihungen der diesjährigen Award-Saison trug.