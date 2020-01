Allgemein | STAR NEWS

Laura Dern: Aromatherapie hilft gegen Ängste

DE Showbiz - Laura Dern (52) hat ein anstrengendes, aufregendes Leben. Da ist es nicht leicht, runterzukommen und sich zu entspannen. Derzeit ist die Darstellerin durch ihre mit einem Golden Globe ausgezeichnete Leistung als Anwältin in 'Marriage Story' in aller Munde. Die vielen Pressetermine hinterlassen ihre Spuren.

In der Tasche ist immer Grapefruit-Öl

Doch Gott sei Dank weiß Laura, wie sie dagegen angehen kann: mit Aromatherapie. Im Interview mit 'Into the Gloss' erklärte sie: "Ich liebe Aromatherapie und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, als ich 17 Jahre alt war. Grapefruit-Öl hilft wirklich gegen Angstgefühle, aber es hilft auch, die Balance wiederherzustellen, wenn man unter einem schrecklichen Jetlag leidet." So kommt es, dass Laura auf Reisen immer Lavendel, Rosmarin, Eukalyptus und Grapefruit in Form von Ölen mit sich führt.

Laura Dern muss abends baden

Zudem ist die Schauspielerin auch ein großer Fan von nächtlichen Bädern, die mit verschiedenen Zutaten angereichert werden wie zum Beispiel Apfelessig und Epsom-Salzen: "Mein nächtliches Ritual besteht daraus, ein Bad zu nehmen – ich kann nicht einschlafen, ohne vorher ein Bad genommen zu haben. Wenn es um Badeprodukte geht, werde ich dann doch sehr hausbacken. Ich bereite mir etwa ein Bad mit Salzen zu. Wenn es darum geht, mein basisches Gleichgewicht wieder herzustellen, schütte ich ziemlich viel Apfelessig ins Wasser. Das ist so gut für die Haut, und wirklich wichtig für uns Frauen, um unsere pH-Werte wieder ins Gleichgewicht zu bringen." Laura Dern gibt gerne Tipps.