DE Showbiz - Die Schauspielerei ist ein stressiger Beruf. Dennoch wird gerade von den weiblichen Darstellerinnen erwartet, dass sie ewig jung aussehen. Für Laura Dern (52) ist das kein Problem. Der Star aus 'Big Little Lies' muss noch nicht mal auf sündhaft teure Cremes zurückgreifen, um sich die Frische zu wahren.

Immer mit der Ruhe

Im Interview mit 'Fashionista' stellt die US-Amerikanerin klar, dass sie aktiv gegen die ständigen Belastungen der Haut vorgeht. "Es wird stressig. Ich hasse es, wenn Leute sagen 'Ich habe ja überhaupt keinen Stress, ich werde schon nicht altern'. Dabei braucht man sich doch nur die Nachrichten anzuschauen, um in Panik zu geraten. Doch man muss sich dagegen mit einem Anti-Stress-Programm wappnen. Man kann meditieren und sollte auch darauf achten, dass man genug Schlaf bekommt. All diese Dinge können helfen."

Laura Dern liebt es natürlich

Wenn etwas in ihr Gesicht kommt, dann greift Laura Dern eigentlich nur auf Naturprodukte zurück. Erst vor Kurzem wurde die 52-jährige zum neuen Gesicht der Marke True Botanicals ernannt, deren Produkte ihrer Haut sichtlich gut tun, wie die Schauspielerin glaubt. "Was immer man tun kann, um die Elastizität der Haut zu wahren, ist besonders wichtig, während sich der Körper verändert", weiß der Star. Laura Dern selbst ist entschlossen, ihre natürlichen Hautpflegetipps an ihre Tochter weiterzugeben. "Stell Fragen, informiere dich, höre auf deinen Körper", ist ihr Mantra. Laura Dern scheint damit bislang gut gefahren zu sein.

