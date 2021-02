Allgemein | STAR NEWS

Nach Schock-Überfall auf Hundesitter: Lady Gaga bietet eine halbe Million für ihre Hunde

DE Showbiz - Lady Gaga (34) ist verzweifelt, nachdem zwei ihrer Hunde bei einem brutalen Überfall gestohlen wurden. Der Hundesitter der Sängerin ('Poker Face') erlitt dabei schwere Verletzungen, soll aber laut Krankenhaus auf dem Wege der Besserung sein.

Nur ein Hund konnte entkommen

Ryan Fischer (30) war am Mittwochabend (24. Februar) um 22 Uhr mit den drei französischen Bulldoggen Koji, Miss Asia und Gustavo in der Nähe seines Hauses in West Hollywood unterwegs, als die Hundediebe zuschlugen. Dabei gingen die Verbrecher besonders brutal vor und schossen dem Hundesitter gleich vier mal in die Brust. Die Diebe schnappten sich Koji und Gustavo, währen Miss Asia davonlief. Sie wurde später von der Polizei gefunden und von Lady Gagas Bodyguard in Sicherheit gebracht. Mittlerweile wurden auch Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, in der Hoffnung, die Täter dingfest zu machen.

Lady Gaga will keine Fragen stellen

Lady Gaga, die sich gerade in Italien aufhält, hat eine Belohnung von einer halben Million Dollar (rund 411.000 Euro) ausgesetzt, wenn sie die Hunde zurückbekommt. Dabei würden keine Fragen gestellt werden. Ihr Vater, Joe Germanotta, sprach am Tag nach der Tat mit 'Fox News' und appellierte an die Bevölkerung: "Helft uns, diese schrecklichen Menschen zu finden. Jemanden anzuschießen, um Hunde zu stehlen, ist einfach falsch." Gegenüber der 'New York Post' verglich er den Diebstahl der Hunde mit einer Kindesentführung: "Wir sind einfach geschockt, es ist so schrecklich."

Die Polizei von Los Angeles untersucht den Fall, doch die britische 'Sun' meldete am Freitag, dass sich auch das FBI eingeschaltet habe. Dort wolle man einen möglichen politischen Hintergrund der Tat näher ausleuchten. Das Boulevardblatt zitiert einen Insider mit den Worten: "Natürlich ist Lady Gaga berühmt, aber sie sang auch auf Joe Bidens Amtseinführung, was dem Ganzen noch einmal eine neue Dimension verleiht."