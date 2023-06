Allgemein | STAR NEWS

Lady Gaga: Darum nahm sie sich eine längere Auszeit

DE Showbiz - Sie ist einer der größten Stars der letzten 15 Jahre, doch in den vergangenen Monaten war es, bis auf gelegentliche Postings auf Social Media, auffallend ruhig um Lady Gaga (37) geworden. Jetzt hat sich die Sängerin ('Bad Romance') und Schauspielerin mit einer Erklärung zu Wort gemeldet.

Kreativität hinter verschlossenen Türen

Auf Instagram erklärte sie in einem längeren Statement, dass sie das Licht der Öffentlichkeit ganz bewusst gemieden habe. Sie habe sich die Zeit genommen, ihre Batterien "wieder aufzuladen" und sich zu erholen und zu heilen, so die Musikerin. "Zum ersten Mal seit vielen Jahren kann ich sagen, dass meine Liebe zur Gestaltung von Kunst, Musik, Mode und der Unterstützung von Communitys nie größer war als im Moment." Sie habe diese jedoch abseits des Rampenlichts ausgelebt. "Ich hoffe ihr versteht, dass diese Zeit sehr heilend und erfrischend für mein Herz, meine Seele, meinen Körper und meine Kreativität war — ich schaffe Dinge in mir und habe ein Privatleben, welches nur für mich ist."

Lady Gaga dankt ihren kleinen Monstern

Dabei habe Lady Gaga gleich mehrere Projekte in Angriff genommen, so die Sängerin weiter. Dennoch sei ihre Kreativität für sie mehr denn je Privatsache gewesen. "Ich schrieb und produzierte Musik für ein ganz besonderes Projekt, ich habe Monate damit verbracht, meine Filmrolle für 'Joker' vorzubereiten, ich habe monatelang 'Joker' gedreht, ich habe mein Startup Haus Labs geführt, philantropische Arbeit geleistet und am Film für 'Chromatica Ball' gearbeitet." Dennoch habe sie ihre Fans, die sie liebevoll Little Monsters nennt, natürlich nicht vergessen. "Ich liebe meine Fans, meine kleinen Monster, und das wird sich nie ändern", betonte Lady Gaga.

Bild: INSTARimages.com/Cover Images