Lady Gaga kann aufatmen: Keine Belohnung für die Hundediebin

DE Showbiz - Lady Gaga (37) hat eine Sorge weniger. Eine Richterin urteilte, dass die Sängerin keine Belohnung an Jennifer McBride zahlen muss. Da hat die Amerikanerin mächtig gespart, denn sie hatte umgerechnet 455.000 Euro versprochen, wenn sie ihre Hunde wiederbekommt,

Undurchsichtige Helferin

Wir erinnern uns: Im Februar 2021 wurden die zwei französischen Bulldoggen des Stars, Koji und Gustav, bei einem Raubüberfall entführt. Ihr Hundeausführer Ryan Fischer wurde angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Daraufhin setzte die Grammy-Gewinnerin besagte Belohnung aus. Auftritt Jennifer McBride, die die beiden Hunde ein paar Tage später zurückbrachte und behauptete, dass sie an einem Pfahl angebunden waren. Es stellte sich aber heraus, dass sie etwas mit den Räubern zu tun hatte, und sie wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen versuchter Hehlerei verurteilt.

Lady Gaga sollte zahlen

Das hat die Amerikanerin aber nicht davon abgehalten, Lady Gaga vor Gericht zu zerren und darauf zu bestehen, dass sie einen Anspruch auf die umfangreiche Belohnung hätte. Schließlich habe sie die Vierbeiner zurückgebracht. Das fand Richterin Holly J. Fujie dann doch zu dreist und urteilte am Montag (10. Juni) gegen die Klägerin. Sie "solle nicht von ihrer Beteiligung an einem Verbrechen profitieren" heißt es in einer Urteilsbegründung.

Während sie allen Grund hatte, der vermeintlichen Finderin kein Geld zu zahlen, ließ sich die Musikerin nicht lange bitten, um für die die Krankenhauskosten von Ryan Fischer aufzukommen. Die beliefen sich auf sage und schreibe 91.000 Euro! Die Kosten für die anschließende psychologische Betreuung zahlte Lady Gaga auch.

