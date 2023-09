Allgemein | STAR NEWS

Nach Hacker-Angriff: Cara Delevingne hat keinen Bock mehr auf Twitter/X

DE Showbiz - Am Montag meldete sich Cara Delevingne (31) mit einer Entschuldigung bei ihren neun Millionen Follower auf Twitter/X. Ihr Account sei gehackt worden, und es habe lange gedauert, bis sie wieder die Kontrolle über ihren eigenen Social-Media-Kanal hatte.

“Leute, ich möchte mich von ganzem Herzen entschuldigen”

In der Zwischenzeit hatten die Hacker den Account der Schauspielerin ('Carnival Row') für Scams genutzt. "Ich wurde vor einer Woche gehackt und es hat so lange gedauert, bis ich wieder Zugang bekam", schrieb Cara. "Wenn ihr irgendwas seht über Macbooks oder wenn jemand bei diesem Twitter-Account versucht, etwas zu verkaufen, es ist NICHT ECHT!!! Sorry, Leute, ich möchte ich von ganzem Herzen entschuldigen." Doch das Model beließ es nicht nur bei einer Entschuldigung und will jetzt noch einen Schritt weitergehen, um seine Fans auch in Zukunft vor den Machenschaften von Scammern zu schützen.

Cara Delevingnes Abschied zum Schutz der Fans

Cara Delevingne will dem Dienst den Rücken kehren, denn sie kann nicht glauben, wie lange die Verantwortlichen bei Elon Musks digitaler Plattform brauchten, bis sie das Problem im Griff hatten. "Ich bin so sauer auf Twitter und wie zum Teufel es jetzt heißt, dass es so lange dauerte, bis ich mein Konto wiederhatte", schimpfte sie. "So viele Leute wurden Opfer von Scams und ich bin stinksauer. Ich werde meinen Account löschen, damit das nie wieder passiert. Nochmal, es tut mir leid."

Ein Troll spottete, dass sie es verdient hätte, gehackt zu werden, nachdem sie im Juli beim Großen Preis von Großbritannien ein Live-Interview vor dem Rennen abgelehnt und Moderator Martin Brundle zu schroff abgewiesen hätte. Cara Delevingne konterte: "Such dir ein Hobby!"

Bild: Darla Khazei/INSTARimages