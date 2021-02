Allgemein | STAR NEWS

Cara Delevingne: Sexspielzeuge unterm Weihnachtsbaum

DE Showbiz - Wer mit Cara Delevingne (28) befreundet ist, hat wahrscheinlich unterm Weihnachtsbaum ein Sexspielzeug ausgepackt. Das Model ist nämlich Miteigentümerin und kreative Beraterin der Firma Lora DiCarlo, die genau diese Freudenspender herstellt. Darum möchte sie ihre Freunde gut versorgt sehen, gestand Cara im 'OTHERtone'-Podcast mit Pharrell Williams (47). Die Folge steht seit Montag (15. Februar) zum Streamen bereit.

Cara Delevingne bringt Freude auf Erden

Eine Überraschung war es wohl nicht, erzählte die Schauspielerin ('Carnival Row') weiter: "Sie sagte alle 'Ich weiß schon, was ich zu Weihnachten bekomme'. Ich habe also Sextoys verschickt, die sagen sollten 'Ich wünsche dir einen Frohen Orgasmus'." Dabei gefällt der Laufstegschönheit der Begriff Sexspielzeug eigentlich gar nicht so sehr, denn das klinge so unreif. "Es ist Sex Tech…und es macht Spaß." Ihre neue Rolle als Firmeninhaberin und Beraterin für eben diese technischen Lustspender hat die Türen für interessante Gespräche geöffnet, glaubt Cara.

Let's Talk About Sex

"Ich habe die interessantesten Unterhaltungen mit meinen männlichen Freunden", so das Model. Früher habe niemand mit ihr über solche Dinge gesprochen. Dabei sei es gerade jetzt in diesen dunklen Zeiten besonders wichtig, sich ein wenig um das eigene Wohl zu kümmern, auch körperlich. Sie habe mittlerweile keine Scheu mehr, genau zu sagen, was ihr beim Sex gefällt. "Ich habe es vorher nie gesagt, weil ich dachte, das finden sie schon raus. Doch das funktioniert nicht. Man muss fragen, man muss darüber sprechen." Vorerst lässt Cara Delevingne jedoch Sex Tech sprechen.