Allgemein | STAR NEWS

Cara Delevingne feiert: Erstmals nüchtern durchs Glastonbury-Festival

DE Showbiz - Was für ein Meilenstein für Cara Delevingne (30)! Seit sie 15 ist, hat das Model kein Festival in Glastonbury ausgelassen, doch in diesem Jahr gab es eine Premiere für sie. Erstmals war die Schauspielerin auf dem Mega-Event nüchtern, wie sie jetzt auf Instagram verriet.

Tränen, Lachen, Wiedersehen

"Ich besuche Glastonbury schon seit ich 15 war, aber dieses Jahr war mein erstes nüchternes und es war mit Abstand mein liebstes", erzählte sie ihren 42,8 Millionen Followern. Es sei "voll von Tränen, herzhaftem Lachen, lang herbeigesehnten Wiedersehen und so viel Liebe" erfüllt gewesen. "Bis zum nächsten Mal…" schrieb der Star, der den Kult-Event gemeinsam mit Designerin Stella McCartney, und Schauspielerin Anya Taylor-Joy sowie ihrer Schwester Poppy und ihrer Freundin Minke besucht hatte. Fans wird freuen, dass sich die Britin so gut gefangen hat.

Cara Delevingnes Weckruf

Ende 2022 kursierten auf Social Media Aufnahmen von Cara Delevingne, auf denen sie verwahrlost und weggetreten aussah. Die Bilder seien ein Weckruf gewesen, sagte die Schauspielerin anschließend — sie begab sich in den Entzug. "Es war so traurig, weil ich einfach dachte, ich hätte Spaß gehabt, doch dann fiel mir auf…du siehst nicht gut aus." Sie habe diesen Weckruf gebraucht.

Ihre Promi-Freundinnen freuten sich mit Cara über das gelungene Festival. Model Adwoa Aboah schrieb, sie sei "stolz" auf sie, während Moderatorin Laura Whitmore kommentierte: "Es war so schön, dich zu sehen! Eines der besten Jahre bislang!"

Bild: Darla Khazei/INSTARimages