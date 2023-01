Allgemein | STAR NEWS

Nach Deutschland will sie nicht zurück: Eine neue Heimat für Cheyenne Ochsenknecht

DE Deutsche Promis - Zuhause ist dort, wo man sich wohl fühlt, sagt ein ebenso simples wie altes Sprichwort. Und für Cheyenne Ochsenknecht steht fest: Dieses Zuhause ist nicht länger Deutschland.

Ein neues Zuhause

Das Model hat offenbar das Land, in dem es aufgewachsen ist, hinter sich gelassen, auch wenn dort noch Familie lebt. Doch vor zwei Jahren wagte Cheyenne den großen Absprung, zog aus dem lauten Berlin ins ländliche Österreich. Mittlerweile sind sie und ihr Mann Nino Eltern einer kleinen Tochter namens Mavie geworden, und ein zweites Kind ist unterwegs. In ihrer Instagram Story wurde die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht jetzt gefragt, ob sie sich irgendwann eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen könne.

Cheyenne Ochsenknecht will "auf keinen Fall" zurück

Cheyenne Ochsenknechts Antwort fiel eindeutig aus. "Nein, auf keinen Fall!" Sie will sogar einen Schritt weitergehen: "Ich bin super glücklich hier und will jetzt auch die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen." Schließlich gestand sie: "In Deutschland fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl und bin froh, in Österreich mein grünes Herz gefunden zu haben."

Im Land der Berge werden sie und Nino ihre Wurzeln wohl bald noch vertiefen, denn ihr Wunschbaby Nr. 2 ist unterwegs. Im Frühjahr 2022 hatte das Model erklärt: "Wir wollten dieses Jahr schon ein zweites Baby, haben uns aber entschieden, erst Ende des Jahres schwanger zu werden." Die Planung verlief gut. "Es hat sogar zum gewünschten Zeitpunkt direkt geklappt", freute sich die angehende Österreicherin Cheyenne Ochsenknecht.

Bild: picture alliance/dpa | Sven Hoppe