Nach Corona-Quarantäne: Jana Ina Zarrella ist zurück bei ‘Love Island’

DE German Stars - Jana Ina Zarrella (43) wurde Ende August nach ihrer Rückkehr aus Mallorca positiv auf COVID-19 getestet. Daraufhin begab sich die Moderatorin in eine zweiwöchige Quarantäne.

Jana Ina Zarrella ist froh, dass die Quarantäne vorbei ist

'Bild.de' wollte nun von der 'Love Island'-Moderatorin wissen, wie es ihr geht: "Mir geht es sehr gut, danke. Ich habe die Quarantäne zum Glück symptomfrei überstanden. Niemand in meinem Umfeld hat sich mit dem Virus infiziert." Das Schlimmste sei die Trennung von der Familie gewesen: "Das Blödeste waren diese einsamen Tage zu Hause, wo ich von meinen Kindern getrennt war. Ich bin einfach froh, dass diese Zeit vorbei ist.“

Mittlerweile wurde sie negativ getestet - eine große Erleichterung für die Moderatorin. "Es ist leider kein schönes Gefühl, einen Virus in sich zu tragen und diesen womöglich auch noch auf andere Personen zu übertragen. Dadurch, dass ich mich selbstverständlich strikt an die häusliche Quarantäne gehalten habe, ist in meinem Fall Gott sei Dank alles gut ausgegangen", erklärt sie weiter.

Cathy Hummels sprang als Vertretung ein

Wegen ihrer Corona-Infektion verpasste Jana auch ihren Auftritt in der TV-Show 'Love Island'. "Es war natürlich schwer. Ich bin von Anfang an bei 'Love Island' dabei. Das ganze Team wartet das ganze Jahr drauf, und auf einmal heißt es: Zu Hause bleiben! Ich war wirklich sehr traurig und konnte nicht glauben, dass mir sowas passiert ist", berichtet sie. Während ihrer Quarantäne wurde sie von Cathy Hummels vertreten. "Ich bin dankbar dafür, dass Cathy spontan bereit war, mich zu vertreten. Es ist eine schwere Situation für alle. Wir haben vor ihrer ersten Moderation telefoniert und uns zu den Inhalten ausgetauscht. Ich glaube, das hat uns beiden gut getan", so Jana Ina Zarrella. Am Mittwoch feiert die Chef-Kupplerin ihr 'Love Island' Comeback um 22:15 Uhr auf RTL.