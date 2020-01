Allgemein | STAR NEWS

Jana Ina Zarrella: Teilt eure Liebe heute

DE German Stars - Jana Ina Zarrella (43) empfindet derzeit einen tiefen Schmerz, hat sie doch erst vor wenigen Tagen ihren geliebten Vater verloren. Auf ihren Verlust hatte sie über Instagram hingewiesen.

Mit jedem Tag wird es ein bisschen besser

Neben ein Bild, das sie als Kind auf den Armen ihres Papas zeigt, hatte sie geschrieben: "Danke an alle, die an uns gedacht und mir geschrieben haben. Die Liebe bleibt. Die Zeit heilt den Schmerz." Wenig später hatte sie ein Bild von sich im brasilianischen Regenwald veröffentlicht und kommentiert: "Mein Glauben lässt mich wissen, dass wir uns eines Tages wieder sehen. Meine Familie gibt mir die Kraft, diese schmerzhaften Tage zu überstehen. Mein Mann hält meine Hand fest und gibt mir Sicherheit. Heute kann ich zum ersten Mal wieder aufatmen. Ein Tag nach dem anderen..." Der Verlust schmerze noch immer sehr, doch mit jedem Tag werde es ein kleines bisschen besser: "Mir geht es jetzt langsam besser. Es ist jetzt fast eine Woche her und ich versuche, langsam Kraft zu finden, wieder zu lächeln."

Jana Ina Zarrella berührt ihre Fans

Jana Inas Fans haben der Moderatorin natürlich viel Kraft für diese schwere Zeit gewünscht. Auch hat die Ehefrau von Giovanni Zarrella durch den Tod ihres Vaters eine wichtige Botschaft auf dem Herzen gehabt, die sie ebenfalls mit ihren Instagram-Abonnenten teilte. Neben ein Bild, das sie mit ihrem Hund zeigt, schreibt Jana Ina: "So much #love. Sagt jemandem heute, dass ihr ihn oder sie liebt. Lasst es nicht für morgen. Tut es heute." Ihre Fans zeigten sich von diesem Aufruf besonders berührt.