Moderatorin bestätigt Trennung: Lola Weippert ist wieder solo

DE Deutsche Promis - Lola Weippert (27) geht wieder solo durchs Leben. Knapp ein Jahr, nachdem sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich machte, verkündete sie genau dort auch das Liebes-Aus. Die Nachricht der Trennung kam im Rahmen einer Fragestunde.

"Andere Auffassungen"

Dabei wollten viele ihrer 581.000 Follower wissen, wie es denn in Sachen Liebe lief. In ihrer Story machte die Moderatorin ('Temptation Island') reinen Tisch: "Da diese Frage mein Postfach sprengt: Nein, ich habe mich vor einiger Zeit getrennt." Weiter wollte sie die aber nichts dazu sagen und bat ihre Fans, dies auch zu respektieren. Ganz überraschend kommt diese Wendung vielleicht nicht, denn schon vor Monaten hatte der TV-Star im RTL-Gespräch angedeutet, dass sie und der Profi-Surfer nicht immer gleich ticken. "Wir haben andere Auffassungen von gewissen Dingen." Das sei auch durch unterschiedliche kulturelle Hintergründe bedingt.

Was Lola Weippert zur Partnersuche zu sagen hat

Sogar eine Paartherapie hätten sie gemacht, erklärte Lola Weippert. Genützt hat's offenbar nicht. Egal wie es jetzt weitergeht, eines weiß die Moderatorin ganz genau: Sie will keinen Promi daten. "Viele stellen sich das immer so toll vor einen Promi als Freund zu haben", schrieb sie in ihrer Story. Doch das würde sich zu 99% nicht lohnen, denn Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, seien oft "krasse Narzissten", ließen Kompromisse vermissen und seien selten treu. Es gebe zwar Ausnahmen, doch je mehr Promis sie treffe, desto sicher sei sie sich.

Ihr Liebestipp statt dessen: "Such euch nen bodenständigen, tiefgründigen Typen, der Intelligenz und Humor vorweisen kann, der liebevoll und leidenschaftlich ist. Da habt ihr mehr von, versprochen!" Ob Lola Weippert ihren eigenen Rat beherzigt?

