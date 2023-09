Allgemein | STAR NEWS

Lola Weippert: Furchtbare Drohungen im Netz

DE Deutsche Promis - Lola Weippert (27) hat sich für eine Weile von Instagram zurückgezogen. Am Sonntagabend hatte sie ihren Fans gesagt, dass man online erstmal nichts von ihr hören würde. Sie sei einfach erschöpft. Einer der Gründe könnte aber auch sein, dass ihr die Kommentare zu schaffen machen, die sie da lesen muss. "

“Da hatte ich richtig Angst”

Im Gespräch mit 'Bunte' erzählte die ehemalige 'Love Island'-Moderatorin, was für furchtbare Sachen sich einige Menschen einfallen lassen, um ihr zu drohen. “Der schlimmste Kommentar war eine ganz genaue Beschreibung, wie mich diese Person umbringen will", berichtete der Star. "Er hat ganz genau gesagt, weil er beim Militär war, mit welcher Waffe er mich umbringen will und abschießt. Da hatte ich richtig Angst." Zu diesen Morddrohungen kommen aber noch andere unschöne Kommentare wie “Ich werde dich vergewaltigen” oder “Ich wünsche dir Krebs.”

Lola Weippert wappnet sich

Aber leider sind es nicht nur virtuelle Drohungen. Unheimliche Menschen begegnen ihr auch im richtigen Leben. "Ich habe einen Stalker, der stand eines Abends um ein Uhr morgens vor meiner Tür. Seitdem poste ich meine Sachen alle zeitversetzt, denn ich will diesem Menschen nie mehr begegnen." Es scheint auch nicht zu helfen, dass sie sich den Mann auch auf Instagram vorgenommen hat. "Komm nie wieder zu mir nach Hause! Wir sind nicht in einer Beziehung und hör auf, mich zu tyrannisieren mit den ganzen Nachrichten." Wie es bei Stalkern leider so ist, bleibt ihr wenig Handhabe, denn die Polizei greift erst ein, wenn etwas passiert, wofür man den Stalker rechtlich belangen kann. Vor der Tür auftauchen und viele Nachrichten schreiben ist noch nicht verboten. Lola Weippert muss nun zumindest diese nicht mehr lesen, denn ihr Instagram-Account ist jetzt gelöscht.

Dafür kann sie sich ihrem Bauernhof widmen. Sie möchte einen Gnadenhof für Tiere daraus machen, aber wie es scheint, gibt es auch hier Stolpersteine. "Ich hatte da so richtig geile Ideen, aber dann kam das Bauamt, das sagte 'Super Idee, wird aber nix." Jetzt werden erstmal die Scheunen umgebaut und die Tiere kommen später", gab Lola Weippert im 'Bunte'-Gespräch ein Update zu ihren Plänen.

Bild: picture alliance / | -