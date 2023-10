Allgemein | STAR NEWS

Lola Weippert zieht die Konsequenzen: Ein Stalker vertreibt sie aus ihrer Wohnung

DE Deutsche Promis - Lola Weippert (27) hat eine riesige Fangemeinde. Über 600.000 folgen der Moderatorin ('Temptation Island') auf Instagram, unter ihnen sind aber auch welche, die der Influencerin nichts Gutes wünschen, im Gegenteil.

“Das geht manchmal unter die Haut”

Gegenüber 'Bunte' beklagte sie bei der McDonalds Benefizi-Gala, dass sie Morddrohungen bekomme und zwar ganz konkret: "Dass mich Menschen vom gegenüberliegenden Fenster umbringen wollen." Dann tauchte ein Stalker direkt vor ihrer Haustür auf. In ihrem Briefkasten liegen handgeschriebene lange Briefe, von Leuten, die denken, dass sie eine Beziehung mit dem TV-Star haben. "Das macht Angst", gibt Lola zu. "Solche Dinge versuche ich immer wegzuschieben, aber das geht manchmal unter die Haut." Jetzt bleibt ihr nur noch eine Konsequenz – aus ihrer Wohnung in Berlin ausziehen, ein anderes Zuhause finden und hoffen, dass man ihre Adresse nicht wieder herausfindet.

Lola Weippert bekommt Unterstützung von ihrer Mama

Bei der Gala hatte Lola Weippert auch ihre Mutter dabei, es war ein erster gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich. "Ich hab heute meine Mama, meine bessere Hälfte, der Grund, warum ich überhaupt da bin, mitgebracht." Ihre Mutter sieht natürlich mit Sorge, wie ihre Tochter zum Teil machtlos gegen Stalker ist, da die Polizei erst eingreifen kann, wenn etwas passiert. "Ohnmächtig", beschrieb sie das Gefühl. Aber sie scheint auch eine junge Frau erzogen zu haben, die sich nicht unterkriegen lassen will. "Ich möchte mein Leben so weiterleben, dass ich mich nicht limitieren lasse, durch Stalker, durch Hater. Ich will mehr Kraft haben, als die, die sie mir nehmen wollen."

Ihre Mama hat da Vorbildfunktion. Auf Instagram veröffentlichte der Star ein gemeinsames Foto und pries die Stärke seiner Erzeugerin. "Egal, welches Schicksal dir widerfahren ist, du hast nie aufgehört zu kämpfen und allen gezeigt, dass du stark bist wie eine Löwin", schwärmte Lola Weippert.

Bild: picture alliance/dpa | Gerald Matzka