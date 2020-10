Allgemein | STAR NEWS

Mit Coronavirus infiziert: Bushido warnt vor Verharmlosung

DE German Stars - Auch vor ganzen Kerlen wie Rapper Bushido (42) macht das Coronavirus nicht halt. Wie der Star jetzt in seiner aktuellen Instastory bekannt gab, hat es ihn erwischt: "Auch wenn ich alle Vorgaben sehr ernst genommen habe, habe ich heute einen positiven Corona-Test erhalten. Ich konnte euch Aluhüte noch nie verstehen. Nehmt die Sache ernst und achtet auf eure Mitmenschen. Ich selbst habe Symptome und hoffe ihr bleibt alle gesund", schreibt er, bevor er in einem Video aus seinem Badezimmer mehr Details verrät.

Corona-Infektion kurz nach der Grippeschutzimpfung

In dem Video klingt Bushidos Stimme etwas belegt, aber das hält ihn nicht von einem längeren Monolog ab, in dem er einiges klarstellt. Zunächst berichtet er, dass er sich "ein bisschen unfit gefühlt habe", aber da er sich in der vergangenen Woche gegen Grippe habe impfen lassen, habe er sich zunächst nichts dabei gedacht. Bis er hörte, dass er offenbar viel Zeit mit einer infizierten Person verbracht hatte – und das positive Ergebnis ließ dann auch nicht lange auf sich warten.

Nachdem er sein positives Testergebnis bekannt gab, habe er "unfassbar viele" Nachrichten erhalten, neben Genesungswünschen aber auch einige Zuschriften, die ihm etwas zu schaffen machen. So hätten einige ihm vorgeworfen, Bundeskanzlerin Merkel habe ihm Geld gegeben, damit er sage, dass er positiv getestet wurde. Von "fettem Honorar" und "geheimen Treffen" sei die Rede gewesen: "Leute, ganz ehrlich, der Aluhut ist ja schon ein nettes Kosewort für solche Äußerungen, aber ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz vehement da widersprechen."

Bushido mahnt, Covid-19 ernst zu nehmen

"Leute, labert nicht so eine Sch***, Alter, ohne Witz", hält Bushido diesen Menschen entgegen. Man könne ja machen was man wolle, zum Beispiel demonstrieren, solle aber das Virus ernst nehmen. "Ja, ihr seid alle frei, alles ist ok, ihr seid auch alle krass, und Gangster seid ihr auch alle, und deshalb haltet euch alle nicht an die Regeln… reißt euch zusammen", mahnt er. Wer solche Theorien ernst nehme und so viel Energie reinstecke, mache ihm Angst, sagt Bushido: "Das zeigt mir einfach, wie krass hängengeblieben ihr seid."

An alle, die noch gesund sind, appelliert er deshalb, die Regeln einzuhalten und auch mal darauf zu verzichten, überall hinzugehen. Bei Prominenten wie Michael Wendler, Xavier Naidoo und Attila Hildmann, die er explizit nennt, kann er nicht fassen, wie sie sich zum Thema Corona positionieren: "Leute was ist aus eurem Leben passiert… ihr wart doch irgendwie mal anders." Vielleicht sollten wir alle doch gelegentlich mal auf Bushido hören?