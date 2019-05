Allgemein | STAR NEWS

Milliardär mit 30: Ed Sheeran bricht Rekorde

Seine Karriere begann der Brite als Straßenmusiker, mittlerweile zählt Ed Sheeran (28, 'Perfect') zu den gefeiertsten Größen der Musikindustrie. Während er früher das Geld der Passanten einsammelte und in winzigen Clubs spielte, füllt er mittlerweile riesige Stadien bei seinen Konzerten – und verdient damit eindrucksvolle Summen.

Mit der 'Divide'-Tour zum Milliardär

Der britischen Zeitung 'The Sun' zufolge wird Ed bis zu seinem 30. Geburtstag sogar die Milliardengrenze knacken – nicht zuletzt dank seiner aktuellen 'Divide'-Tour, die ihm bislang angeblich 570 Millionen Euro eingebracht hat.

Experten zufolge soll der Musiker in den nächsten drei Monaten bei den restlichen 35 Auftritten weitere 110 Millionen Euro einnehmen. Am 26. August findet Eds letztes Konzert der 'Divide'-Tour in seiner Heimatstadt Ipswich statt.

Ed Sheeran bricht die Rekorde seiner Kollegen

Mit den Einnahmen aus der Tour bricht der Sänger sogar den Rekord von U2 ('With Or Without You'), die damals mit ihrer '360°'-Tournee von 2009 bis 2011 rund 650 Millionen Euro machten.

Erst zu Beginn des Monats ließ Ed Sheeran Kollegin Adele (31, 'Hello') in der 'Sunday Times Music Rich List' hinter sich.

