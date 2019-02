Allgemein | STAR NEWS

Mickie Krause: Pause vom Ballermann schockiert Fans

Entertainer Mickie Krause (49) steht seit Ewigkeiten auf den Bühnen am Ballermann. Damit soll auch nicht Schluss sein – aber Mickie möchte trotzdem eine kleine Pause einlegen, um sich seiner Familie und dem Reisen widmen zu können. Im Interview erklärt er, was genau er vorhat.

Ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Mickie Krause legt ein Sabbathalbjahr ein. Der Entertainer begeistert seit Jahrzehnten seine Fans auf dem Ballermann, indem er Hits wie ‘Zehn nackte Frisösen’ in das Mikrofon brüllt. Tatsächlich ist Mickie als Unterhalter auf der Insel so beliebt, dass einige deutsche Touristen nur wegen ihm nach Mallorca kommen. Diese Fans müssen sich jetzt aber festhalten, denn ihr Idol wird eine Pause einlegen, die ein halbes Jahr dauern soll. 2021 wolle Mickie, der Vater von vier Kindern ist, die Welt bereisen, und nicht nur in regelmäßigen Abständen in den Flieger nach Malle steigen. Im Gespräch mit ‘Boulewahr’ führt er seine Pläne für 2021 aus: "Ich beginne damit, dass ich in New York den Marathon laufen und auch direkt erstmal eine Woche dort bleiben werde. Wenn ich dann Zeit und Lust habe, fliege ich nochmal rüber nach Hawaii oder an die Westküste, an die Ostküste – ich muss mal sehen."

Er hat viel vor

Es gibt aber auch noch andere Städte und Länder, die Mickie erleben will. Das Sabbathalbjahr soll dabei nicht nur zum Vergnügen genutzt werden, sondern auch für die Bildung. Sein Spanisch sei nämlich etwas eingerostet, wie er zugeben muss: "Ich werde vielleicht nochmal einen Monat in Madrid leben, dort ein bisschen mein Spanisch intensivieren. Das sind viele Dinge, auch Kleinigkeiten, zu denen ich aus beruflichen Gründen nie gekommen bin. So zum Beispiel auch die Welt zu bereisen. Ich war noch nie in London, noch nie in Dublin. Ich war noch nie in Prag – und das ist wirklich nur eine Stunde entfernt! Ich möchte die Gelegenheit in diesem halben Jahr nutzen." Für ein halbes Jahr hat sich Mickie schon ganz schön viel vorgenommen. Denn neben den ganzen Reisen will er auch extra viel Zeit mit seinem kleinen Sohn verbringen, bevor dieser eingeschult wird. Ob er das alles hinbekommt oder ob ein halbes Jahr vielleicht doch zu kurz ist?

