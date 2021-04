Allgemein | STAR NEWS

Mickie Krause über den Tod seines Freundes Willi Herren: “Mir fehlen die Worte”

DE Deutsche Promis - Die Nachricht vom Tode Willi Herrens erschütterte Fans, Freunde und Kollegen. Am Dienstag (2021) war der Star tot in seiner Wohnung aufgefunden worden.

"Fassungslos und geschockt"

Dragqueen Katy Bähm, mit der Willi Herren gerade in 'Promis unter Palmen' zu sehen ist, schrieb auf Instagram: "Willi… R.I.P. ich bin sprachlos... geschockt... & unendlich traurig. Es war schön, dass ich dich kennenlernen durfte." Auch Sängerin Melanie Müller ist in der Reality-Show zu sehen, kennt Willi zudem gut von Ballermann-Shows. Sie postete ein vollkommen schwarzes Bild, schrieb: "Ich bin fassungslos und geschockt." Die Ausstrahlung von 'Promis unter Palmen' wurde aufgrund des Todes von Willi Herren abgebrochen.

Mickie Krause nimmt Abschied

Mit Mickie Krause war Willi viel am Ballermann unterwegs, und der Sänger verlieh seiner Trauer ebenfalls auf Social Media Ausdruck. Er postete ein Foto, welches ihn mit seinem Kollegen zeigte: "Ich bin gerade echt geschockt. Mir fehlen die Worte. Willi, Du warst ein feiner Kerl, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in Deinem Leben! …Ich habe Dich immer als liebenswerten Kollegen erlebt! Du hattest Dein Herz am rechten Fleck! Umso trauriger macht es mich, dass Du nicht mehr unter uns bist!"

Evelyn Burdecki schrieb: "Mir fehlen die Worte" und auch Dragqueen Olivia Jones zeigte sich betroffen: "Sprachlos. Fassungslos. Geschockt. Willi Herren ist tot?! Die Welt steht still. Für einen kurzen Moment. Und wieder einmal ahnen wir, wie schnell doch alles vorbei sein kann." Sie lobte besonders Willis klare Ansage gegen Homophobie in 'Promis unter Palmen." Oliver Pocher sprach sein "herzliches Beileid" aus, Pietro Lombardi "kann es nicht glauben." Willi Herrens frühzeitiger Tod schockiert Kollegen und Fans.

Bild: Andreas Lander/picture-alliance/Cover Images