Mickie Krause und der Megapark: Gute Nachrichten zu seinem 25-jährigen Jubiläum

DE Deutsche Promis - Mickie Krause (52) kann aufatmen, denn bald kann er wieder auf den Brettern, die seine Welt bedeuten, stehen und seine Hits ('Biste braun, kriegste Fraun') schmettern. Der Partysänger hatte sich nach einer gesundheitlichen Krise und nachfolgendem Streit mit dem Megapark-Betreiber Gerald Arnsteiner überworfen, der wollte Mickie nicht mehr bei sich auftreten lassen. Doch nun scheint über dem Ballermann wieder die Sonne.

Mickie Krause hat ein schweres Jahr hinter sich

2022 meinte es nicht gut mit Mickie: Im Januar wurde bei dem Entertainer Blasenkrebs festgestellt und er musste sich einer Krebstherapie unterziehen. Als er Megapark-Boss Arnsteiner mitteilte, dass er ein wenig kürzertreten und womöglich eine Auszeit nehme wolle, soll der ausgerastet sein. Vollgas oder gar nicht, war wohl dessen Devise, und er wollte Mickie nun ganz loswerden. Doch nun sollen sich die Streithähne ausgesprochen und versöhnt haben: “Wir haben uns ausgesprochen. Dabei gab es auch definitiv keinen Kniefall von irgendeiner Seite“, betonte der Magapark-Betreiber gegenüber der ‘Mallorca-Zeitung'. Auch Mickie äußerte sich zu der Einigung: “Wir sind ja alle erwachsen genug und haben bewiesen, dass wir auch vernünftig genug sind.”

25 Jahre Party auf Malle

Er ist sicher ebenso erleichtert wie seine Fans – auch darüber, dass der Krebs vorerst besiegt ist. “Aktuell bin ich tumorfrei”, erklärte er gegenüber der ‘Münsterschen Zeitung’. In der Berliner Charité lasse er alle drei Monate seine Blase überprüfen. So wird Mickie in diesem Jahr doch noch wie geplant sein Betriebsjubiläum feiern können: 1998 trat der Star, der schon in seiner Schulzeit Musik machte und angeblich weder Noten lesen noch ein Instrument spielen kann, erstmals am Ballermann auf. “Danke für die ersten 25 Jahre!“ postete er kürzlich auf Instagram. Geadelt durch Jürgen Drews (77), der die Krone des ‘Königs von Mallorca’ an ihn weiterreichte, indem er ihn zu seinem Nachfolger erklärte, als er selbst in den wohlverdienten Ruhestand ging, kann Mickie Krause sich nun darauf freuen, sein Jubiläum dort zu feiern, wo man ihn kennt und liebt.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images