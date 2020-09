Allgemein | STAR NEWS

Michelle und Barack Obama: Von wegen perfekte Ehe!

DE Showbiz - Im nächsten Monat feiern Michelle (56) und der ehemalige US-Präsident Barack Obama (59) ihren 28. Hochzeitstag. Doch während vielen Menschen die Ehe der Obamas als perfekt erscheint, versichert die frühere First Lady, dass es auch zwischen den beiden krachen kann. In der neuen Folge des 'Michelle Obama Podcast' mit Conan O'Brien als Gast plauderte sie offen und ehrlich über die Höhen und Tiefen ihrer Ehe.

Michelle wollte Barack aus dem Fenster schubsen

"Es gab Zeiten, in denen wollte ich Barack aus dem Fenster schubsen. Ich sage das, weil ihr wissen sollt, dass die Gefühle so intensiv sind. Aber das heißt nicht, dass man aufgibt", erklärt sie. "Und diese Zeiten können lange anhalten. Sie können über Jahre gehen." Michelle verglich die Suche nach dem richtigen Partner mit der Auswahl eines All-Star-Basketball-Teams. Man solle die Person auswählen, die am besten für einen geeignet sei. "Man will LeBron (James) haben. Du willst nicht den Typen, der in der dritten Reihe auf der Bank sitzt, der es nicht ins Team geschafft hat, aber oftmals denken wir daran. Du sollst dir sagen 'Ich habe LeBron geheiratet. Meine Version von LeBron.'"

Tinder ist kein Zaubermittel

Zudem sei es wichtig, sich die bessere Hälfte in verschiedenen Situationen vorzustellen, die im Leben auf einen zukommen würden und versicherte: "Man kann nicht via Tinder eine Langzeitbeziehung finden. Es gibt kein Zaubermittel, damit das passiert. Stattdessen muss man die Basis schaffen, jemanden zu finden, ehrlich miteinander zu sein, eine ernsthafte Beziehung führen, echte Anstrengungen zu zeigen, zu sehen, wohin das führt und es dann in die Tat umsetzen", rät Michelle Obama.