Michelle Obama: Donald Trump lud sie nie ins Weiße Haus ein

DE Showbiz - Die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama (59), verriet in der 'Tonight Show' von Jimmy Fallon, dass sie für eine Zeitlang kein willkommener Gast im Weißen Haus war. Es gab auch einen guten Grund.

Donald Trump hielt nichts von Tradition

Als Donald Trump 2016 die Präsidentschaftswahlen gewann und Barack Obama ins Weiße Haus folgte, konnte er es wohl nicht über sich bringen, das ehemalige und sehr populäre Präsidentenpaar einzuladen, das ihm sicherlich die Show gestohlen hätte. Jedes Paar wird mit Porträts geehrt, die in der Residenz mit einer Zeremonie aufgehängt werden. Die Bilder der Obamas wurden erst im vergangenen September enthüllt, als Trump schon von Joe Biden abgelöst war. "Das war wirklich eine schöne Erfahrung", erinnerte sich die Amerikanerin. "Das ist Tradition. Es gibt diese offiziellen Porträts. Der nächste Präsident soll einen dann wieder einladen, um sie aufzuhängen. Wir wurden nie wieder eingeladen. Diese Bilder waren also schon seit langer, langer Zeit fertig."

Michelle und Barack Obama feierten ihren 30. Hochzeitstag

Und so kann man sich gut vorstellen, dass die Obamas es wohl auch netter fanden, mit ihrem Freund Joe Biden die Bilder zu enthüllen, als mit Donald Trump, der immer seine Probleme hatte, Größe zu zeigen. Seine Präsidentschaftszeit hatte Michelle Obama auch zu ihrem Buch 'The Light We Carry - Überwindung in unsicheren Zeiten' inspiriert. Dort sinnierte sie auch über ihre mittlerweile 30 Jahre anhaltende Ehe. Das Jubiläum feierte das Paar, indem es die Orte seiner Flitterwochen besuchte. "Wir haben darüber gelacht, wie pleite wir waren, als wir es das erste Mal machten", lachte die Politikergattin gegenüber 'Good Morning America'. "Wir fuhren den Highway 1 herunter und machten in Big Sur und Carmel Halt. Dieser Teil Amerikas ist eines der schönsten Küsten der Welt", schwärmte Michelle Obama, die da schon sicherlich verschmerzt hatte, dass Präsident Trump sie damals nicht eingeladen hatte.

