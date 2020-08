Allgemein | STAR NEWS

Mehr Platz für die Familie: Jörn Schlönvoigt verkauft sein Haus auf Mallorca

DE German Stars - Jörn Schlönvoigt (34), seine Frau Hanna (24) und Töchterchen Delia (2) lieben Mallorca und haben viele schöne Monate in ihrem Sommerhaus in Sanatanyi verbracht. Doch jetzt bietet sein Freund, der Immobilienmakler Marcel Remus, die traumhafte Villa zum Verkauf an.

Jörn Schlönvoigt wünscht sich mehr Platz

Der GZSZ-Darsteller hat nicht vor, der Baleareninsel den Rücken zu kehren. Aber in der Hoffnung auf weiteren Familienzuwachs möchten er und seine Frau eine geräumigere Villa kaufen. Die immerhin 450 Quadratmeter in Santanyi möchten sie durch ein größeres Anwesen ersetzen. Dabei hatte ihre Finca einiges zu bieten, beispielsweise die Nähe zum Strand und wunderbaren Meerblick.

"Mein Freund Jörn Schlönvoigt verkauft sein Sommerhaus. Nach drei Jahren geht es für Jörn und seine Familie weiter auf der Insel. Sie ziehen um!" schreibt Remus auf Instagram und stellt die schöne Villa mit Bildern und einem Video vor. 695.000 Euro soll die Finca mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern kosten. Jörn Schlönvoigt teilte die Immobilien-Annonce bereits mit seinen Instagram-Followern.

Kommt bald Kind Nummer zwei?

Neben ihrem Hauptwohnsitz vor den Toren Berlins bleibt Mallorca die zweite Heimat der Familie, die möglicherweise noch wachsen könnte. Ist weiterer Nachwuchs geplant? Jörn will sich da nicht festlegen: "Wir können uns auf alle Fälle vorstellen, dass Delia noch ein Geschwisterchen bekommt. Allerdings machen wir uns überhaupt keinen Druck und genießen die gemeinsame Zeit", sagte Jörn Schlönvoigt gebenüber RTL.