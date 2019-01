Allgemein | STAR NEWS

Jörn Schlönvoigt: Ewiges Glück für sein Alter Ego

Jörn Schlönvoigt (32) leidet mit seiner Figur.

Der Darsteller ist seit bald 15 Jahren fester Bestandteil der beliebten Daily Soap ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’, in der er Philip spielt. Der hat keine einfache Zeit durchgemacht: Er verlor sein Gedächtnis, wohnt mit seinen beiden Schwestern zusammen, und musste mitansehen, wie seine geliebte Laura einen anderen heiratete. Wird Philip jemals glücklich? Das hofft zumindest Jörn, der ganz eigene Pläne für seinen Charakter hat, wenn es um die Zukunft geht – ob den Drehbuchautoren das passt oder nicht. Im Interview mit ‘BUNTE’ teilt der Star mit: "Es geht spannend weiter. Philip wird auf jeden Fall noch eine große Wandlung durchmachen. Ich persönlich wünsche mir für meine Figur, dass Philip glücklich wird, dass er eine Familie gründet, dass er endlich mal ankommt in seinem Leben und dass er von zu Hause auszieht. Ich kenne keinen Erwachsenen, der 30 Jahre alt ist, irgendwo Vollzeit im Krankenhaus arbeitet und mit seinen zwei Geschwistern noch zusammenlebt. Das mag es bestimmt geben, ist aber eher ein seltenes Modell. Er ist eigentlich super erfolgreich als Arzt – leider hat er sein Gedächtnis verloren, vielleicht wird das ja irgendwann mal besser – aber im Moment ist er so ein bisschen in der Schwebe."

Jörn hatte eine Auszeit von ‘GZSZ’ genommen, ist nun aber mit voller Wucht zurück. So schnell wird die Figur des Philip nicht sterben, das kann Jörn seinen Fans versichern. Falls er irgendwann die Soap komplett verlassen wird, möchte er Philip in Frieden Berlin verlassen sehen, wie Jörn Schlönvoigt hinzufügt: "Es muss jetzt kein Mord und Totschlag sein, es muss nichts in die Luft fliegen, ich möchte auch nicht ins Kloster gehen. Aber ich glaube, es wäre wirklich ein: Ich komme hier nicht mehr klar, ich möchte die Welt entdecken, Tschüssikowski."

Bis es soweit ist, können die Fans aber noch lange mitfiebern.

© Cover Media