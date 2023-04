Allgemein | STAR NEWS

Jörn Schlönvoigt: Palmen statt ‚GZSZ‘

DE Deutsche Promis - Jörn Schlönvoigt (36) wird seine vornehmlich weiblichen Fans für eine Weile im Stich lassen. Als Dr. Philip Höfer spielt der Star eine große Rolle bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', aber für ein paar Monate muss man nun auf den smarten Doc verzichten.

Ab ins Ausland

Und das ist auch der Trost für kummergewohnte GZSZ-Fans, deren Lieblinge sich schließlich manchmal für immer von der Serie verabschieden. So wie Susan Sideropoulos, die für kurze Zeit wieder in der Soap auftrat, um dann gleich wieder zu verschwinden. Aber die Höfer-Fans können aufatmen, denn ihr Objekt der Begierde macht nur einen etwas längeren Auslandsaufenthalt, um dann wieder am Kolle-Kiez zu erscheinen. Der Grund für diese Auszeit: Jörn braucht Urlaub. "Ich freu mich wirklich wahnsinnig drauf, jetzt ab für drei Monate ins Ausland", strahlte das Fernsehgesicht gegenüber 'RTL'.

Jörn Schlönvoigt lässt seine Fans nicht allein

Aber Jörn Schlönvoigt lässt seine Fans nicht ganz im Stich. Seine knapp 360.000 Follower bekommen bereits schöne Bilder aus dem Urlaub geliefert. "Ich entfliehe dem deutschen Winter", hatte der Serienstar seine Flucht ins Warme begründet und wollte ein bisschen Sonne für seine Anhänger*innen liefern. "Vielleicht löst das ein wenig Urlaubsgefühl bei dem ein oder anderen aus." Erstes Ziel war dann wohl Dubai, aus dem der Berliner Bilder vom Pool lieferte und dazu schrieb: "Es kostet nichts, dankbar zu sein, aber es ändert alles."

Die Zeit rast bekanntlich und bald wird man Dr. Philip Höfer auch wieder auf dem Bildschirm sehen. Jörn Schlönvoigt versprach "spannende Geschichten" für seine Serienfigur, auf die sich die Soapfans freuen dürfen.

Bild: Christian Griebel/picture-alliance/Cover Images