Meditieren mit Chris Hemsworth: Hilfe für Kinder mit Corona-Angst

DE Showbiz - Hollywoodstar Chris Hemsworth (36, 'Thor') möchte Kindern das Meditieren beibringen, um ihnen die angstvolle Zeit während der Corona-Pandemie etwas zu erleichtern. Der Schauspieler, der selbst drei Kinder hat, bietet in Zusammenarbeit mit seiner Fitness- und Wellness-App Centr jetzt kostenlos entsprechende Anleitungen.

Chris Hemsworth will Kindern helfen

Der Australier hat viel Verständnis für die Nöte von Eltern, die jetzt plötzlich ihre Kinder zuhause behalten und Homeschooling einführen mussten. "Wenn ihr in meine Lage kommt, wie viele Leute, wenn ihr eure Kinder zuhause selbst unterrichtet und dabei kläglich scheitert – weil es nicht einfach ist, unterrichten ist ein sehr, sehr schwieriger Job, und ich habe grenzenlosen Respekt vor Lehrern, überall, und ich danke ihnen dafür – wenn ihr also in dieser Lage seid, dann solltet ihr diese geführten Meditationen mit ihnen machen, die ein Freund empfahl", sagte Chris Hemsworth in einem Instagram-Video.

"Ich dachte nicht, dass das funktioniert. Meine Kids sind allergisch gegen das Stillsitzen. Aber überraschenderweise klappte es. Und es beruhigte sie, weil Kinder Angst und Stress haben wie wir, womöglich sogar mehr, weil sie es nicht verstehen und es schwierig für uns ist, es ihnen zu erklären. Aber diese geführten Meditationen, zu denen mein Freund riet, sind wirklich hilfreich."

Geführte Meditationen mit Chris

"Was wir also auf centr.com machen, sind einige geführte Meditation, die ich vorspreche, kindgerechte Meditationen – Schlaf-Visualisierung, positive Gedanken, solche Dinge – und euch hilft es vielleicht auch."

Die an Tochter India (7) und den Zwillingen Sasha und Tristan (6) ausprobierten Meditationen werden auf der Centr-Website zu finden sein, für die es bis Sonntag einen kostenlosen Testzugang für sechs Wochen gibt. Eine gute Gelegenheit auch für solche Hemsworth-Fans, die den Kinderschuhen bereits entwachsen sind, sich von ihrem Idol in oder um den Schlaf bringen zu lassen.