Matthias Schweighöfer: Weitere Konzerte fallen aus

Matthias Schweighöfer (37) darf vorerst nicht auf die Bühne zurückkehren.

Seit 2014 geht der erfolgreiche Schauspieler ('You Are Wantet') auch seiner zweiten Leidenschaft nach: Als Singer-Songwriter begeistert Matthias das Publikum. Zurzeit befindet sich der 37-Jährige auf seiner Deutschlandtournee 'lachen, weinen, tanzen', die nun jedoch vorübergehend beendet werden musste. Der Grund: Matthias hat sich einen Nerv eingeklemmt.

Am Dienstag [22. Januar] musste der Schauspieler sein Konzert in Erfurt verletzungsbedingt abbrechen. Nun gibt es weitere schlechte Nachrichten für die Fans des Filmstars. Auf Facebook gab Matthias in einem offiziellen Statement bekannt:

"Ihr Lieben, tausend Dank für eure Genesungswünsche, ich freue mich sehr über die vielen lieben Worte. Leider ist der Rücken noch nicht stark genug, um auf der Bühne zu stehen. Köln und Bremen, wir müssen unsere Dates leider auch verschieben."

Das Management des Musikers meldete sich ebenfalls zu dem unglücklichen Verlauf der 'lachen, weinen, tanzen'-Tournee zu Wort. In einer Mitteilung heißt es: "Matthias Schweighöfer hat sich kurz vor dem Ende der Show in Erfurt bei einer unglücklichen Bewegung einen Nerv eingeklemmt, daher muss er auf ärztliches Anraten pausieren, um die restlichen Konzerte der Tour nicht zu gefährden. Der Künstler hatte gehofft die Tour früher wieder aufnehmen zu können, das ist aus gesundheitlichen Gründen leider nicht möglich."

