Bloß nicht in die Augen schauen: Matthias Schweighöfers denkwürdige Begegnung mit ‘Oppenheimer’-Regisseur

DE Deutsche Promis - Matthias Schweighöfer (42) konnte sein Glück kaum fassen, denn er bekam das Angebot, in ‘Oppenheimer’ mitzuspielen. Dafür musste der Schauspieler aber erst ein Vorsprechen mit Kultregisseur Christopher Nolan (53) durchstehen.

Schau ihn nicht an!

Von dieser denkwürdigen Begegnung plauderte der Star in der ‘NDR Talkshow’. Schon der Anfang war kein guter Start, denn es kamen ihm einige Menschen entgegen, die das Vorsprechen schon hinter sich und es anscheinend verbockt hatten. Der Casting-Agent sagte dann zu ihm, er solle einfach spielen, aber den Regisseur “auf keinen Fall anschauen.” “Christopher Nolan saß dann hinter einer Kladde”, erzählte der deutsche Hollywood-Export. “Ich spielte und dann kam es zu einer Pause, die länger wurde. Er kam dann hinter seiner Kladde hervor.” Dann passierte, was eigentlich nicht passieren sollte: Beide schauten sich an.

Matthias Schweighöfer verlor die Nerven

Matthias Schweighöfer verlor prompt die Nerven, entschuldigte sich und verließ den Raum. “Danach haben wir uns ein Jahr nicht mehr gesprochen.” Moderatorin Barbara Schöneberger konnte es gar nicht verstehen. “Und er hat nichts gesagt?” Sie fand dieses Verhalten recht merkwürdig, aber ihr Talkgast nahm den Kultregisseur in Schutz. “Er ist der krasseste Regisseur.” Sprich, er kann sich so etwas erlauben. Und es gab schließlich auch ein Happy End, denn der Darsteller bekam die Rolle. Die war zwar klein, aber immerhin hat der Deutsche jetzt einen Nolan-Film im Lebenslauf.

Dafür musste er auch fliegen. Seine frühere Flugangst hat ihm mittlerweile seine Freundin Ruby O. Fee (27) ausgetrieben. Sie wollte mit ihm nach Amerika, aber er traute sich nicht. Seine Liebste ist dann einfach ohne ihn geflogen. “Ich saß dann im Spreewald und Ruby war in Amerika. Da hab ich mir gesagt ‘Das passiert mir nicht noch einmal’”, erzählte Matthias Schweighöfer, dem pure Sehnsucht die Angst vorm Fliegen nahm.

Bild: Faye Sadou/Media Punch/INSTARimages.com