Matthias Schweighöfer zwischen Hollywood und Familie: Seine Kinder verankern ihn im Alltag

DE Deutsche Promis - Matthias Schweighöfer (42) hat zwei perfekte Helfer, die dafür sorgen, dass ihm sein Erfolg nicht zu Kopf steigt. Der deutsche Schauspieler ('Army of Thieves') ist mittlerweile auch international gefragt und hat sich in Hollywood einen Namen gemacht. Für seine zwei Kinde rist und bleibt er ganz der Alte, und das ist auch gut so, findet er.

Matthias Schweighöfer dankt seinen Kindern

Greta (14) und Valentin (9) stammen aus seiner Ehe mit Regieassistentin Angelika "Ani" Schromm (49), und auch wenn das Paar seit 2019 getrennt ist, passen die Kids schon auf, dass der Papa die Bodenhaftung nicht verliert. "Bei meinen Kids brauche ich mir nicht einzubilden, dass ich etwas Besonderes bin", erklärte er im aktuellen ‘Playboy’-Interview. "Sie sagen mir sofort frei Schnauze: 'Mann, bist du ekelhaft.' Oder: 'Warum hast du diesen Film nur gemacht? Willst du mich auf den Arm nehmen?'" Darum ist er überzeugt: "Meinen Kindern habe ich es zu verdanken, dass ich am Boden geblieben bin."

Mit Ruby O. Fee an seiner Seite startet er richtig durch

Sogar in Absagen sieht Matthias Schweighöfer deshalb etwas Positives: "Das ist großartig. Damit verstehst du, dass du nichts Besonderes bist, sondern ackern und Energie investieren musst. Und das ist eine Frage der Ausdauer. Denn es geht hier darum, sich auf die lange Strecke zu behaupten." In Freundin Ruby O. Fee (27) hat er eine Partnerin gefunden, die das Rampenlicht nicht scheut und mit ihm gemeinsam den Spagat zwischen Hollywood und Heimat wagt. Seit sie an seiner Seite ist, offenbart Matthias ein wenig mehr von seinem Privatleben, posiert aber auch einmal mit ihr zusammen für Edeljuwelier Tiffanys in einer Werbekampagne. Sie spielt sogar in ‘Army of Thieves’ an seiner Seite. Aktuell ist Matthias Schweighöfer im vieldiskutierten Historiendrama ‘Oppenheimer’ zu sehen – und Hollywood hat sicher noch lange nicht genug von ihm.

