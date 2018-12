Allgemein | STAR NEWS

Matthias Schweighöfer: Geld ist zum Raushauen da

Matthias Schweighöfer (37) hat sich eine Jacht gemietet.

Der Darsteller ist aktuell in seinem neuen Kinofilm ‘100 Dinge’ in den deutschen Lichtspielhäusern zu sehen. In dem Streifen spielen er und sein Kollege Florian David Fitz (44) zwei Freunde/Konkurrenten, die 100 Tage ohne Konsum auskommen müssen. Der erste Tag startet mit Nichts – an jedem weiteren Tag erhalten sie jeweils ein Produkt, bis sie wieder 100 Dinge angesammelt haben.

Konsumverzicht mag Matthias privat aber gar nicht so, wie er im Interview mit ‘Gala’ zugibt und erklärt, sich erst kürzlich etwas ganz Besonderes geleistet zu haben: "Manchmal haue ich es schon raus. Ich hatte zum Beispiel schon immer den Traum, in Cannes eine Jacht zu mieten. Das habe ich kürzlich getan." Das bereut Matthias zu keiner Sekunde – schließlich habe er für das Geld, das er ausgibt, auch ordentlich etwas getan: "Ich habe verdammt viel Geld dafür ausgegeben, für das ich hart gearbeitet habe. Aber ich werde diesen Urlaub nie vergessen."

Weitaus ängstlicher im Umgang mit Geld ist da seine Mutter Gitta, die ihm zur Zeit des Mauerfalls davon abgeraten hatte, eine Immobilie in Berlin zu kaufen. In der Zeit der großen Unsicherheit hätte ihn das schließlich ruinieren können. Wie sich im Laufe der Jahre herausstellte, wäre das genaue Gegenteil der Fall gewesen, wie Matthias Schweighöfer lacht: "Prenzlauer Berg, beste Lage, 250 Quadratmeter und sie sollte nur 120.000 Euro kosten. Heute wäre die sicher zwei bis drei Millionen wert. [...] Das halte ich ihr bis heute vor."

© Cover Media