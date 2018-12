Allgemein | STAR NEWS

Matthias Schweighöfer: Frisch verliebt in Ruby O. Fee?

Matthias Schweighöfer (37) und Ruby O. Fee (22) haben beide einen verdächtigen Instagram-Post geteilt.

Ist der deutsche Schauspieler etwa frisch verliebt? Das fragen sich sicher einige Fans des '100 Dinge'-Darstellers beim Anblick seiner aktuellen Instagram-Story. Da hat Matthias jetzt ein Video für seine 931.000 Follower gepostet, auf dem er von hinten zu sehen ist und das Bild mit den Worten "just guiding", auf deutsch also "Nur am Führen", betitelt. Schaut man sich das Instagram-Profil der 22-jährigen 'Tatort'-Schauspielerin Ruby O. Fee an, sieht man eben dieses Bild - allerdings mit der Caption: "Nur am Folgen". Und dabei posten die beiden diesen Schnappschuss auch noch zu Weihnachten, der Zeit, die man wohl mit der Familie und maximal dem engsten Freundeskreis verbringt.

Könnte es also sein, dass Matthias und Ruby ein Paar sind? Wie 'Bild' berichtet, habe man bereits bei der '100 Dinge'-Aftershow-Party beobachten können, wie die beiden flirtende Blicke miteinander austauschten. Jetzt, nur wenige Wochen später, scheinen sich die Schauspieler offenbar näher gekommen zu sein. Zumindest so nah, dass sie den zweiten Weihnachtstag miteinander verbringen und mit dem unauffällig-auffälligen Foto die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln bringen. Außerdem teilte Schweighöfer ein Foto von sich und der hübschen Brünetten im Partnerlook vor dem Weihnachtsbaum; sie mit der Aufschrift "Königin R.F.", er mit der Aufschrift "König M.S." - DAS neue deutsche Traumpaar überhaupt würden die einen wohl, Fake-Post für einen PR-Gag könnten wohl die anderen sagen.

Wie es letztlich wirklich ist, wissen nur Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee. Aber vielleicht teilen die beiden angeblichen Turteltauben ihren wirklichen Beziehungsstatus spätestens im Jahr 2019.

© Cover Media