Matthias Schweighöfer feiert ‘You Are Wanted’: Proud as f*ck!

DE German Stars - Matthias Schweighöfer (38) kann zahlreiche Kino- und TV-Erfolge auf seinem Konto verbuchen. Einer davon: die Amazon-Prime-Serie 'You Are Wanted'. Gemeinsam mit seinen internationalen Fans lässt er den Streaming-Hit jetzt noch einmal hochleben.

Matthias Schweighöfer ist "proud as f*ck"

Eine Million Menschen folgen dem sympathischen Star auf Instagram. Mit ihnen feiert Matthias in diesen Stunden seine Serie 'You Are Wanted'.

Zu einem actiongeladenen Zusammenschnitt seiner Hauptrolle Lukas Franke schreibt der Schauspieler: "Proud as f*ck. Most seen show on Amazon Prime Germany. Juhu. Who saw it outside of Germany?"

Klar, dass seine Fans darauf einsteigen und Matthias fleißig antworten. Eine Abonnentin lässt den Star wissen: "Viele Menschen in China haben die Serie gesehen! Sie ist unglaublich! Du bist wundervoll!"

Auch Fans aus der Ukraine, Usbekistan, Mexiko, England, Österreich und Spanien feierten 'You Are Wanted'. In einem waren sich alle einig: Eine dritte Staffel des Streaming-Hits wäre eine Wucht.

'You Are Wanted': Trotz eingefleischter Fans keine dritte Staffel

Die Chancen darauf stehen allerdings schlecht. Schon im vergangenen November hatte Amazon bekannt gegeben, dass die Serie nicht verlängert werden wird. Damals sagte Christoph Schneider, Prime-Video-Chef von Deutschland, gegenüber 'DWDL':

"Als einer der beliebtesten Schauspieler in Deutschland wird sich Matthias in naher Zukunft auf einige wichtige und große Kinofilme konzentrieren, weshalb eine weitere Staffel von 'You Are Wanted' vorerst nicht möglich ist."

Die Fans fanden das natürlich alles andere als gut. Kritiker, die die Serie von der ersten Folge an verrissen hatten, freuten sich indes.

Matthias Schweighöfer lässt seine Fans aber tatsächlich nicht im Stich und steht fleißig vor und hinter der Kamera. Ab Donnerstag (29. August) wird er als Rex Dasher in 'Playmobil – Der Film' zu hören sein.

